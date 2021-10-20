Barcelona'da ikinci 1 milyar euro'luk imza Ansu Fati'den

Genç yeteneği aylardır yeni sözleşme için ikna etmeye çalışan Barcelona mutlu sona ulaştı.

Lionel Messi’nin varisi olarak gösterilen Ansu Fati, Barcelona ile 2027 yılında sona erecek yeni bir kontrat imzaladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki yıldız adayının sözleşmesinde 1 milyar euro’luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni jenerasyonun en önemli isimlerinden Pedri ile 2026 yılına dek sözleşme yenileyen Barcelona, tıpkı Fati’de olduğu gibi Pedri için de 1 milyar euro’luk serbest kalma bedeli belirlemişti.

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İki yıllık opsiyonla yetinmedi

Barcelona, Fati’nin sözleşmesini iki yıl uzatmak için opsiyona sahipti. Ancak Fati’ye Messi’nin 10 numaralı formasını teslim eden Barcelona, İspanyol oyuncunun uzun yıllar takımda kalmasını garantiye almak istedi.

Bir süre önce başlayan sözleşme görüşmeleri Barcelona’nın içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar nedeniyle istendiği kadar hızlı gitmemişti.

Yaz döneminde Lionel Messi ve Antoine Griezmann gibi yıldızlarını kaybeden Barcelona, bir yandan mali durumunu düzeltmeye çalışırken, bir yandan da iddialı bir kadro oluşturmaya çalışıyor.

Sıkıntılı koşullara rağmen ilk olarak Pedri’ye imza attırmayı başaran Barcelona, Fati’yi de beş yıl daha takımda tutmayı garantileyerek iç transferde büyük bir zafer elde etti. Fati ile Manchester City başta olmak üzere Avrupa’nın birçok önde gelen kulübü ilgileniyordu.

18 yaşındaki Ansu Fati'nin sözleşmesi 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatıldı.



Genç yıldızın serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olarak belirlendi. pic.twitter.com/AXEIpWFGnl — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) October 20, 2021

Ansu Fati’nin Barcelona karnesi

A takımla ilk maçına Ağustos 2019’da çıkan Fati, Barcelona formasını şimdiden 47 kez terletti.

İspanya milli takımında da oynayan Fati, Barcelona adına 15 gol kaydetti. 10 aylık sakatlık sürecini atlatıp kısa süre önce sahalara dönen Fati, Pazar günü Valencia karşısında ilk 11’de yer almıştı.

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