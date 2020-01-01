Barcelona’da Frenkie de Jong sakatlandı

Katalan ekibinden yapılan açıklamada Hollandalı futbolcunun baldır sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

’da şampiyonluk mücadelesi veren ’ya Frenkie de Jong’dan kötü haber geldi.

Barcelona’nın 4-0 kazandığı Real Mallorca maçında oyundan çıkmak zorunda kalan De Jong, ve maçlarında forma giyememişti.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından De Jong’un sağ bacak baldır kasında sakatlık olduğu tespit edildiği duyuruldu.

Daha fazla takım

Kulüpten yapılan açıklamada De Jong’un sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgi verilmezken, İspanyol basını futbolcunun en az iki hafta sahalardan uzak kalacağını iddia etti.