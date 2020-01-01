Barcelona'da Ernesto Valverde'nin görevine son verildi, yerine Quique Setien getirildi

Katalan ekibi, teknik direktör Ernesto Valverde ile yolların ayrıldığını ve yerine Quique Setien'in getirildiğini duyurdu.

Ve 'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüp yönetimi, 2017 yılından bu yana takımı çalıştıran teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevine son verdi.

Yapılan açıklamada "Ernesto Valverde'nin teknik direktörlük sözleşmesinin sonlandırılması konusunda kendisiyle anlaşma sağlanmıştır Her şey için teşekkürler Ernesto. Gelecekte başarılar" ifadeleri kullanıldı.

[SON DAKİKA] Barça'nın yeni hocası Quique Setién oldu! Hoş geldin... 🔵🔴 pic.twitter.com/K4I4MTr0VZ — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) January 13, 2020

Valverde'nin ayrılığının açıklanmasının ardından yerine son olarak 'i çalıştıran Quique Setien'in getirildiği duyuruldu.

61 yaşındaki Setien, Barcelona ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona, 'da 19. hafta itibariyle averajla 'in önünde zirvede yer alıyor.

Valverde'nin Barcelona kariyeri

2017'nin Mayıs ayında Luis Enrique'den görevi devralan Valverde, Barcelona'nın başında 153 maça çıktı.

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Katalan ekibi bu maçlarda 100 galibiyet, 34 beraberlik ve 19 yenilgi aldı.

Barcelona, 55 yaşındaki teknik adamın önderliğinde 2 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 de İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.