Barcelona'da bir sözleşme krizi daha: 10 numaranın yeni sahibi de yol ayrımında

Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamayan Barcelona, büyük bir sözleşme problemiyle daha karşı karşıya.

Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalamayı başaramayan ve yıldız oyuncuyu PSG'ye kaptıran Barcelona, Arjantinli'den boşalan 10 numaralı formayı genç yıldızı Ansu Fati'ye teslim ederken, Katalan ekibinin son gündemi bu oyuncunun sözleşmesi oldu. İspanyol basınına göre iki taraf da anlaşma için istekli olsa da ortada anlaşmazlıklar var.

AS'ta yer alan habere göre Barcelona ile yaptığı profesyonel sözleşmeyi 17 yaşında imzalayan Fati, reşit olmadığı için FIFA kuralları gereği üç yıldan uzun bir kontrata imza atamadı. Barcelona anlaşmaya kulübün istemesi halinde 2024'e dek uzatma opsiyonu eklerken, oyuncunun çevresi bu maddenin geçerli olmadığını savunuyor.

Diz sakatlığı yaşamıştı

Fati'nin Barcelona ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini öne süren ailesi, buna rağmen Barcelona'da devam etme fikrine ılımlı yaklaşıyor. İki tarafın da yeni sözleşme için masaya oturmaya hevesli olduğu kaydedilirken, tarafların önümüzdeki aylarda bir araya gelerek yeni bir sözleşme imzalamak için anlaşması bekleniyor.

18 yaşındaki oyuncu Barcelona formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 13 gol kaydederken, kulüp tarihinin en genç oyuncusu olmuştu. Kasım 2020'de yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sahalardan dokuz ay uzak kalan Fati geride bıraktığımız sezonda La Liga'da şans bulduğu 7 maçta 4 gol atmış ve ne denli önemli bir hücum silahı olduğunu ortaya koymuştu.

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