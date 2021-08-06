Yeni sezonda Arjantinli yıldız Messi’nin 10 numaralı forması için Barcelona’nın tecrübeli ve genç yıldızları öne çıkıyor.

Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalaması beklenen Lionel Messi, La Liga’nın maaş yükümlülükleri nedeniyle yeni sözleşmeye imza atamayacak. Katalan ekibi de yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

Futbol dünyasında şok etkisi yaratan bu gelişme, yeni bir “10 numara” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Öncesinde 30 ve 19 numaralı formaları terleten Lionel Messi, 2008 yılında Ronaldinho’nun ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş ve sayısız başarının altına imzasını atmıştı.

Barcelona, 10 numaralı formayı emekliye ayırabilecek mi?

Messi’nin ayrılacağının açıklanmasıyla birlikte tüm dünyadan futbolseverler, Barcelona’dan 10 numaralı formayı emekliye ayırmasını istedi.

Ancak bu durum, La Liga kuralları çerçevesinde mümkün görünmüyor.

Geçmişte Barcelona, Johan Cruyff’un 14 numaralı formasını emekliye ayıramamıştı. Benzer bir durumu da Real Madrid Raul’un 7 numaralı formasında yaşamıştı. İlerleyen süreçte ise bilindiği üzere bu forma Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmişti.

Dolayısıyla Barcelona, ligin belirlediği kurallar gereği bu uygulamayı gerçekleştiremeyecek. Barcelona, 25 oyuncusuna da lisans çıkardığı takdirde bir oyunu muhakkak 10 numaralı formayı yeni sezonda terletecek.

Messi’nin ayrılığından sonra Barcelona’nın 10 numarası kim olacak?

Katalan ekibinin 10 numaralı formasını 2021-22 sezonunda yeni transferlerden biri giyebilir.

Lyon’da da 10 numarayı giyen Memphis Depay, bu geleneği Katalan ekibinde de devam ettirebilir.

Ayrıca alternatifler arasında Sergio Agüero da yer alıyor. City’de de bu numaranın sahibi olan Agüero, Messi’nin çok yakın arkadaşı olması sebebiyle bu birliktelik duygusal bir önem de taşıyabilir.

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Bu isimlerin yanı sıra Griezmann gibi isimler de forma numarasını değiştirmek isteyebilir. 21 numarayı giyen genç de Jong da yeni sezonda 10 numaralı formayı sırtına geçirmek için adaylardan biri olabilir.

Ayrıca Barcelona, uzun yıllar kulübe hizmet etme potansiyelleri bulunan Ansu Fati ve Pedri gibi isimlere de 10 numaralı formayı verebilir.

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