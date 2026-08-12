Barcelona zamana karşı yarışıyor: Rodri transferini belirlenen tarihte bitirebilecek mi?

Barcelona, Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri ile transfer anlaşmasını önümüzdeki cuma gününe kadar tamamlamayı planlıyordu; ancak günler geçtikçe iki kulüp arasındaki mali anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşma gecikiyor.

"Marca" gazetesine göre bu anlaşmazlıklar aşılamaz değil, ancak süreci beklenenden daha uzun bir hale getiriyor. Barcelona, Manchester City ile müzakereleri 48 saat içinde sonuçlandırmak için elinden geleni yapıyor; fakat müzakereleri yürütenler bunun mümkün olup olmayacağı konusunda bazı şüpheler duymaya başladı.

Gazete, Barcelona'nın Rodri'nin 2026-2027 sezonunda Blaugrana formasını giyeceğinden emin olduğunu ve bu konuda en ufak bir şüphe duymadıklarını, ayrıca transferin bu hafta tamamlanacağından da emin olduklarını ekledi.

Bununla birlikte, Barcelona'da hiçbir yetkili ya da yönetici, bu aşamada transferin 48 saat içinde tamamlanacağına dair bir garanti vermiyor. Bu durum, İspanyol milli oyuncunun City antrenmanlarına katılmasını da engelliyor (dönüş tarihi cuma günü).

Gazete, müzakerelerin sürdüğünü ve iki taraf arasındaki temasların devam ettiğini belirtti; Barcelona birkaç gün önce Rodri ile anlaşmaya varmıştı, ancak aşılamaz olmasa da mali anlaşmazlıklar transferin tamamlanmasını geciktiriyor.

Barcelona, sözleşmesinin Manchester United ile bir yılı kalan milli orta saha oyuncusu için birkaç gün önce 50 milyon euro karşılığında bir ön teklif sundu; ancak bu teklif, yaklaşık 70 milyon euro talep eden İngiliz kulübü tarafından reddedildi.

İki taraf şimdi aradaki farkı kapatmaya ve bazı taleplerde orta yol bulmaya çalışıyor. Hedef, transferi bazı ek maddeler dahil 60 ila 65 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak olmaya devam ediyor.

Barcelona önümüzdeki 48 saat içinde bir anlaşmaya varılmasını dışlamıyor, ancak İspanyol kulübün yönetimi son teslim tarihini oldukça sıkışık olarak görmeye başladı.

Madrid doğumlu 30 yaşındaki oyuncu, transferin detaylarından haberdar ve büyük olasılıkla 2019 yılından beri forma giydiği kulüp olan Manchester'a seyahat etmek zorunda kalacak.



