Barcelona yönetimi Portekiz'de sabahladı: 2.9 milyonluk teknik direktör bilmecesi

Kısa bir süre içerisinde teknik direktör değişikliğine gitmesi beklenen Barcelona'da ekonomik durum yönetimin elini zayıflatıyor.

Yaşadığı ekonomik sıkıntıların yanı sıra sezon öncesi Lionel Messi'yi kaybetmenin de şokunu atlatamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne iki maçta iki yenilgiyle başlayan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yolların ayrılması bekleniyor. Barcelona yönetiminin ayrılık kararını önümüzdeki saatlerde resmen duyurabileceği ifade ediliyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre deplasmanda alınan 3-0'lık Benfica mağlubiyetinin ardından Portekiz'de gece 4'e kadar toplantı yapan Barcelona yönetimi, Hollandalı teknik direktörün durumunu masaya yatırdı. Ligin milli maç arasına girecek olması da Koeman'a yönelik bu iddiaların artmasına neden oldu.

Ekonomik durum zorluyor

La Liga'da Cumartesi günü Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek Katalan ekibinde bu maçın, Koeman'ın son maçı olması beklenirken, yeni teknik direktör adayları da netleşti. Başkan Joan Laporta'nın adaylardan biri olan Xavi'yi tecrübesiz bulduğu öne sürülürken, Roberto Martinez ve Andrea Pirlo isimleri öne çıktı.

Öte yandan La Liga'nın katı maaş bütçesi nedeniyle zor durumda olan Barcelona'da yeni teknik ekibe sadece 2.9 milyon euro ödenebileceği öğrenildi. Teknik direktör, iki yardımcısı, fiziksel performans antrenörü dörtlüsüne sadece 2.9 milyon euro ödeme hakkı bulunan Barcelona yönetiminin bu şartlar altında atacağı adım merakla bekleniyor.

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