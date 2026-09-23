Virgil van Dijk, İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez'in yönetiminde Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandını taşımaya devam edecek. Xavi, Hollanda'nın kaptanının kim olacağını netleştirdi ve Hollandalı "voetbalprimeur" sitesine göre 3 de yedek kaptan belirledi.

Xavi, Denzel Dumfries, Nathan Aké ve Cody Gakpo'nun şu an için yedek kaptanlar olduğunu ve Van Dijk'in yokluğunda kaptanlık pazubandını taşıyabileceklerini açıkladı.

Bununla birlikte seçim henüz kesinleşmiş değil; zira milli takımın teknik heyeti, kaptanlar grubuna katılmaya en uygun oyuncuları belirlemek için önümüzdeki kasım ayındaki uluslararası ara döneminde konuyu yeniden değerlendirmeyi planlıyor.

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Xavi, kameralar karşısında gülümseyerek şunları söyledi: "Önemli olan sadece Virgil değil. Denzel, Cody, Nathan; en tecrübeli oyuncular, genç oyunculara ve yeni nesle yardımcı olmalı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Doğal olarak kadro içinde önemli olmaları gerekiyor. Frenkie de Jong (Barcelona oyuncusu) da bulunmadığından, yedek kaptanlar Denzel (Real Madrid), Cody (Liverpool) ve Nathan (Fenerbahçe) olacak."

Liverpool'un savunmacısı Van Dijk, 2026 Dünya Kupası boyunca Hollanda Milli Takımı'nın asıl kaptanıydı; pazubandı ilk kez 2018 yılında İngiltere'ye karşı oynanan bir hazırlık maçında taşıdığından beri kaptanlık görevini sürdürüyor.

Hollanda, yarın perşembe günü Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da komşusu Almanya'yı ağırlayacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi ilk yolunda yer alan İkinci Grup'un ilk hafta maçları kapsamında oynanacak.

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