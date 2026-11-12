Cristiano Jr., ülkesinin Avrupa Gençler Şampiyonası eleme maçları kapsamında Andorra karşısında elde ettiği büyük galibiyette Portekiz 17 yaş altı milli takımının formasını ilk kez giydi.

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İspanyol AS gazetesi, "Cristiano Junior'ın oyun tarzında, onun babası Cristiano Ronaldo'nun bir kopyası olduğunu gösteren hiçbir şey yok; ancak kariyeri doğru yönde ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cristiano Junior, maça ilk 11'de başlamadı ve babasının aynı yaşta milli takımla giymiş olduğu 7 numaralı formayı da giymedi; ancak uluslararası kariyerinin bu yeni evresindeki ilk maçında olağanüstü bir gol atmanın eşiğinden döndü.

Hatta A Milli Portekiz takımının oyuncuları, aralarında Vitinha, Barcelona'nın yıldızı Joao Cancelo, Joao Felix ve Joao Neves'in de bulunduğu isimler, maçı Oeiras'taki spor kompleksinin içinden ilgi ve merakla takip etti.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu, 73. dakikada sahaya girdi ve teknik direktör, ileri uçta forvetlere dayanarak Portekiz milli takımının oyun biçiminde bir değişiklik yaptı.

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Gerçek şu ki fiziksel yapısı, onu rekabet ortamına yabancı göstermiyor. Yaşı henüz 16'yı geçmemiş olmasına rağmen, uzun ve ince boyu dikkat çekiyor.

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Bu yaş diliminde doğal olan şekilde fiziksel açıdan daha fazla gelişmeye ihtiyaç duysa da, boyu ona hava toplarında tehlike oluşturma imkânı veriyor.

Portekiz'in dört gollü üstünlük sağladığı skorla, Cristiano Junior'ın 86. dakikada bir gol daha eklemek için ülkesinin milli takımının en net fırsatını yakalaması şaşırtıcı değildi; kaldı ki parıldayan yıldız Diego Farinha o ana kadar iki gol atmıştı.

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Fırsat, sol taraftan gelen ve ceza sahası içinde kendisine ulaşan bir ortanın ardından geldi. Yakınında iki savunmacı bulunmasına ve topu kaleye yöneltmek için başını çevirmeyi başarmasına rağmen, top direğin yanından geçerek saha dışına çıktı. Yedek kulübesi, topun ağlara gittiğini düşünerek golü kutlamıştı bile.

18 numaralı formayla, bir şekilde babasının izinden futbol sahalarında yürümeye devam eden Al Nassr akademisi oyuncusu açısından maç fazla olay barındırmadı; attığı her adım yakından incelemeye ve takibe tabi tutuluyor.