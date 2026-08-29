Oyuncu Marc Casado'nun ayrılığı, transfer döneminin son günlerinde Barcelona'nın başlıca dosyalarından biri olarak öne çıkıyor.

Casado, birkaç aydır durumunun farkında ve menajeri Jorge Mendes ile birlikte, Katalan ekibinden uzakta kariyerine devam etmek için mevcut çeşitli seçenekleri bir süredir değerlendiriyor.

Sport gazetesi, birçok kulübün olası transferin şartlarını öğrenmek için Casado'nun çevresiyle temas kurduğunu aktardı.

Oyuncu Barcelona'da kalmayı tercih ediyor, ancak orta sahadaki oyuncu fazlalığı, istediği süreleri alma şansını epeyce zorlaştırdı.

Casado, ayrılmaya aday oyuncular listesinde en çok ilgi çeken Barcelona oyuncularından biri haline geldi. Kulüp, oyuncunun değerini 40 milyon euro civarında biçiyor; bununla birlikte biraz daha düşük bir meblağa razı olabilir.

Son haftalarda Suudi Arabistan'a transfer seçeneği, kimi zaman güçlü bir şekilde öne çıkar gibi göründüğü, kimi zaman da şansının azaldığı dönemler yaşadı. Bu seçenek hâlâ geçerli, ancak tek seçenek değil.

İngiltere, Türkiye ve Suudi Arabistan, Casado'yu kadrosuna katmak için en çok baskı yapan pazarlar arasında yer alırken, oyuncu kendisini en çok ikna eden projeyi değerlendirmeyi sürdürüyor.

Barcelona, oyuncunun geleceğini erken bir tarihte netleştirmeyi umuyordu ve kulüp bunu transfer dönemi boyunca sportif yönetimle sürekli iletişim halinde kalan Jorge Mendes'e de iletti. Ancak Casado ve menajeri, nihai kararı vermeden önce birkaç gün daha beklemenin buna değeceğini düşünüyor.

Transfer döneminin son günlerinde, genellikle beklenmedik hareketler ya da bazı kulüplerin acil ihtiyaçları sonucunda yeni fırsatlar ortaya çıkar. Casado'nun masada duran teklifleri var, ancak hedefini seçmeden önce tüm seçeneklerini bilmek istiyor. Bu nedenle tüm göstergeler, ayrılığının transfer döneminin neredeyse son anlarında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Nihai kararını pazar ile pazartesi günleri arasında vermesi bekleniyor. Barcelona, Mendes'ten gelişmeler ve son durum hakkında kendisini bilgilendirmesini istedi, ancak nihai kararın oyuncuya ait olduğunu anlayışla karşılıyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz