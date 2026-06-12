Barcelona, yıldızını kapmak isteyenlerin önünü kesiyor... ve alternatif planını açıklıyor

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, sol bek Alejandro Balde'nin geleceğine dair artan söylentilere ve başta İngiltere Premier Ligi kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün oyuncuya ilgi göstermesine rağmen, Barcelona'nın onu elinden çıkarmayı düşünmediğini doğruladı.

Alman teknik direktör Hans-Dieter Flick'in birçok dönemde sol bek pozisyonunda João Cancelo'yu ilk tercih olarak kullanması nedeniyle oyuncu geçen sezon beklediği kadar süre alamamış olsa da, Balde hala yönetim ve teknik ekibin güvenini kazanmış durumda ve gelecek sezon kulübün spor projesinin bir parçası olarak görülüyor.

Gazete, Barcelona'nın tutumunun ancak oyuncunun kendisi ayrılma isteğini belirtmesi veya kulüpten ayrılmasına izin verilmesini talep etmesi durumunda değişebileceğini belirtti. Ancak o zaman kulüp olası teklifleri değerlendirecek ve onun yerini dolduracak uygun bir yedek arayışına girecek.

Baldi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor ve bu da Katalan kulübüne onun geleceği konusunda rahat bir hareket alanı sağlıyor. Gazete ayrıca, Barcelona yönetiminin, özellikle de onu transfer piyasasına hiç çıkarmamış olmalarına rağmen, onun satılabileceğine dair dolaşan söylentilerin boyutuna şaşırdığını belirtti.

Sözleşmesinin yenilenmesi konusunda ise kulüp, şu anda müzakereleri başlatmak için herhangi bir aciliyet görmüyor, ancak uzun vadede kalıcılığını sağlamak amacıyla gelecek sezonun sonundan önce yeni bir anlaşmaya varmayı planlıyor.

Bu arada, birçok kulüp oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Manchester United ve Manchester City, onunla sözleşme imzalamaya en çok ilgi duyan kulüpler arasında öne çıkıyor. İngiliz basını, oyuncunun ayrılma fikrine açık olması şartıyla, Barcelona'yı tutumunu yeniden gözden geçirmeye itebilecek büyük mali teklifler sunulabileceğine işaret etti.

Ayrıca Inter Milan, Balde'nin geleceğiyle ilgili gelişmeleri takip ediyor ve onu kadrosuna katmak için herhangi bir fırsat bekliyor. Öte yandan Aston Villa, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından sol bek pozisyonunu güçlendirmek isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

"Mundo Deportivo"ya göre, Barcelona, Balde'nin ayrılması durumunda bir alternatif planı var; İspanyol Marc Cucurella, sol kanadı güçlendirmek için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Gazete, Cucurella'nın Barcelona'ya dönme fikrini memnuniyetle karşıladığını ve Chelsea'den ayrılmaya karar vermesi durumunda bu seçeneğe öncelik vereceğini belirtti. Oyuncu, özellikle takımın gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacağı için, İngiliz kulübüne yeni bir deneyim yaşamak istediğini bildirdi.

Anlaşmanın değeri 40 ila 50 milyon euro arasında değişirken, João Cancelo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transferiyle ilgili görüşmelerde bazı zorluklar yaşanıyor ve şu ana kadar kesin bir anlaşmaya varılamadı.