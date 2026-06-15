19 yaşındaki futbolcu Yan Vergili'nin menajerlik ajansı Global Assets'ten 3 temsilci, bugün Pazartesi öğleden sonra Spor Şehri'nde Barcelona'nın futbol direktörü Deco ile bir araya geldi. Toplantıda, Mallorca'nın ikinci lige düşmesinin ardından bu Majorka'lı kanat oyuncusunun Katalan kulübüne geri dönüşü ele alındı.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo", kulübe yakın kaynaklara atıfta bulunarak, toplantıya Álvaro Aiquan, Isaac García ve eski futbolcu Nacho Monreal'in katıldığını Toplantıda, birçok kulübün ilgisini çeken ancak sezonun son döneminde, olgunlaşmasına katkıda bulunan ilk 1. Lig deneyiminde Mallorca'yı küme düşmekten kurtarmaya odaklanan Vergili'nin dönüşünün detayları görüşüldü.

Villasar de Mar'lı kanat oyuncusu, bu sezon Mallorca ile ligde 31 maça çıktı, 2 gol attı ve 6 asist yaptı. ancak sadece 11 maçta ilk 11'de yer aldı ve geri kalan maçlarda yedek olarak oyuna girdi; toplamda 1796 dakika sahada kaldı. Demichelis'in gelmesiyle birlikte, gerçek kanat oyuncusu içermeyen 4-4-2 düzenini tercih etmesi nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Ayrıca, Kral Kupası'nda oynanan 3 maçın hepsinde yedek olarak oyuna girdi ve toplamda 28 dakika sahada kaldı.

Barcelona, 28 Ağustos 2025'te Verjili'nin transferi konusunda Mallorca ile anlaşmaya varmıştı. Katalan kulübü, kanat oyuncusunun gelecekteki herhangi bir satışından %40 pay ve ön alım hakkını elinde tuttu. Oyuncu ise 2030 yılına kadar geçerli, 30 milyon avroluk bir tazminat maddesi içeren bir sözleşme imzaladı. Ancak Mallorca'nın ikinci lige düşmesi durumunda bu rakamın 12 milyon avroya indirilmesi şartı vardı ve bu da gerçekleşti. Bu durum, oyuncunun indirimli bir fiyata Katalan kulübüne geri dönmesinin önünü açıyor.