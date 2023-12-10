Barcelona'nın orta sahası, geçmişiyle ilgili daha önce hiç duyulmamış açıklamalarda bulundu.

Yaz transfer döneminde Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, yaşadığı kötü günleri anlattı.

Tecrübeli orta saha, yıllar önce yaşadığı sakatlık sürecinde kariyerinin değil, hayatının bile tehlikeye girdiğini açıkladı.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

Lequipe'e konuşan tecrübeli orta saha, yaşadığı zor dönemleri anlatarak şunları söyledi:

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"22 yaşında, beni 14 ay boyunca sahadan uzak tutan büyük bir sırt yaralanması yaşadım. Sinir köklerinde iltihaplanma vardı. Gerçekten kariyerimin tehlikede olduğunu düşündüm.

"Büyük acılar içinde oynuyordum, kendimi 90 yaşında gibi hissettim. Pantolonumu, ayakkabılarımı, çoraplarımı giyerken zorlanıyordum, yatağıma yattığımda canım yanıyordu. Bu sadece futbol antrenmanımı değil, hayatımı da etkiledi.

"Bana enjeksiyon yapıldı ama hiçbir şey düzelmedi. Çok doktor gördüm, teşhisler asla aynı olmadı. Artık kime güveneceğimi bilmiyordum. Bir noktada artık dayanamadım ve kariyerim için gerçekten korktum.

"Ameliyata girmekten kaçınarak her şeyi denemek istedim. Nihayet Münih'te beni ameliyat edecek çok iyi bir cerrah buldum. En iyi çözüm bu oldu" sözlerini sarf etti."

Sosyal medya yorumu gündem oldu!

Yıldız orta saha, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili sorulan bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Sosyal medya mı? Dürüst olmak gerekirse pek de umursamadığım bir konu. Ben sadece insanların beni iyi bir futbolcu olarak görmesini istiyorum. Hayatımı Instagram'da veya başka bir yerde paylaşmak... Aslında ben bu değilim. Hayatta herkesin sorunları vardır.

"İnsanların gözünde çok para kazandığım için bir şeyler hakkında şikâyet etme hakkım yok gibi görünüyor olabilir. Ancak ayrıcalıklı bir hayata sahip olmak, sorunlarım olmadığı anlamına gelmez."

İlkay Gündoğan'ın 2023-24 sezonu performansı

Bu sezon Barcelona formasıyla 20 maça çıkan Gündoğan, 1 gol atıp 5 asist yaptı. Tecrübeli orta saha, tek golünü La Liga'da kaydederken Şampiyonlar Ligi'nde henüz skor üretemedi.