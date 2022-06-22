Ünlü şarkıcı, yaşadığı ayrılığın izlerini bir türlü üzerinden atamıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Barcelona kaptanı Gerard Pique ile ayrıldıktan sonra gündemde kalmaya devam ediyor.

Pazartesi sabahı uyandığında, evinin önünde gördüğü bir yazıyla şok olan ünlü yıldız, bir hayranın yazdığı sapkın mesajları gördüğünde çılgına döndü.

45 yaşındaki şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu Gerard Pique'den olaylı bir şekilde ayrılık yaşamış ve 11 yıl geçirdiği sevgilisiyle ilişkilerine son vermişti.

Ve şimdi İspanyol haber ajansı Europa Press'in görüntüleri, Shakira'nın üç korkutucu mesajın hedefinde olduğunu gösteriyor.

Ne söylendi?

Shakira'nın evinin önündeki yolda, yeşil harflerle ve sprey boyayla boyanmış yazılar görüldü ve sapık hayranı şunları yazdı: ”Senin için geliyorum aşkım."

Olayın yaşandığı yer, Barcelona’da Esplugues de Llobregat bölgesinde olduğu anlaşılıyor.

Bir başka korkutucu mesaj şöyle diyor: "Seni seviyorum güzel kadınım."

Üçüncüsünde ise, "Şu anda seninle evlenmeye ve seni desteklemeye hazırım" yazılı.

Korkunç mesajlar, Shakira'nın evinin ön kapısından sadece birkaç metre öteye bırakıldı.

Marca'ya göre, Kolombiyalı şarkıcı olayın ardından tedirgin oldu ve acil bir şekilde polis çağırdı.

Ancak, yazıları yazan saplantılı hayranın kim olduğu şu an itibarıyla henüz bilinmiyor.

Shakira, İspanya'dan ayrılmak istiyor

Kolombiyalı şarkıcı, eski sevgilisi Pique'den sadakatsiz olduğu iddialarının ardından ayrılmıştı.

Bunun üzerine, kendisine bu tür saplantılı mesajlar geldiği vurgulanıyor. Ancak, bu tür mesajları yazan hayranlar, polis tarafından aranıyor.

Bu olayın ardından Shakira'nın, İspanya’dan ayrılıp Miami'ye taşınmaya hevesli olduğu iddia ediliyor.

Shakira ve Pique'nin iki oğlu var. Büyük çocukları Milan, 9 ve küçük evlatları Sasha 6 yaşında bulunuyor.

Eski ünlü çift, öncelikle çocuklarını bir arada tutmayı istiyor, ancak yaşanan olumsuz gelişmelerden de onları uzak tutma amacındalar.

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