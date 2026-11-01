Transfer haberleriyle tanınan Matteo Moretto'nun aktardığına göre, İngiltere'nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, kışın olası bir transfer için iki orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi. Bunlar Barcelona'dan Fermin Lopez ve Atletico Madrid'den Pablo Barrios.

Ancak her iki oyuncunun da mevcut kulüplerinde önemli bir yeri var. Bu nedenle transferleri zor görünüyor. Özellikle Lopez şu ana kadar olağanüstü bir performans sergiledi: Katalan ekibiyle çıktığı 13 resmi maçta altı gol atıp altı gole daha asist yaptı. Barrios da Atletico'nun ilk 11'inin düzenli isimleri arasında yer alıyor.

United ise daha yazın üç merkez orta saha oyuncusu için 170 milyon eurodan fazla harcamıştı: Carlos Baleba için yaklaşık 76 milyon euro, Andrey Santos için 56 milyon euro ve Youri Tielemans için 41 milyon euro.

Ancak merkez orta saha, Red Devils'ın sorun yaşadığı tek bölge değil. The Athletic tarafından aktarıldığına göre United, sol bek pozisyonuna da takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda adı geçen oyunculardan biri de RB Leipzig'den David Raum.

Kadroya ilişkin sorunlar, kulübün genel olarak içinde bulunduğu zorlu durumu da yansıtıyor. Manchester United, yakın tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor ve tarihindeki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Dokuz hafta sonunda yalnızca bir galibiyet alan Red Devils, puan tablosunun alt sıralarına demir atmış durumda. Cumartesi günü Chelsea karşısında alınan 2-0'lık yenilgi de buna eklendi. Bir önceki hafta sonu AFC Bournemouth'a 3-0 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Michael Carrick'in görevden alınmasını isteyen sesler yükselmişti. Başarılı bir geçici teknik direktörlük döneminin ardından mayıs ayında Ruben Amorim'in yerine iki yıllık sözleşme verilen eski United futbolcusu ise şimdilik görevinde kaldı.

Son dönemde olası halefleri arasında birçok tanınmış ismin adı geçti. Bunlar arasında Antonio Conte ve şu anda Brighton & Hove Albion'ı çalıştıran Fabian Hürzeler de bulunuyor. Eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın ise artık adaylar arasında olmadığı belirtiliyor.