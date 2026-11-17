Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Anfield'da görev yaptığı dönemde Marc-Andre ter Stegen'i Liverpool'a getirmeye çalıştığını açıkladı. Kalecinin sıra dışı yeteneklerine hayranlık duymasına rağmen Ter Stegen, Premier Lig'e gitmek yerine Barcelona'da kalmayı tercih etti.

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Klopp, Hollanda karşısındaki farklı galibiyetin ardından konuştu

Almanya Teknik Direktörü, takımının Xavi'nin çalıştırdığı Hollanda'yı farklı mağlup etmesinin ardından gazetecilere konuşurken şaşırtıcı transfer girişimini açıkladı. Ter Stegen, farklı kazanılan maçın 90 dakikasında sahada kaldı ve karşılaşma sonrasında millî takım teknik direktöründen büyük övgü aldı.

Klopp, Ter Stegen'in Borussia Monchengladbach'tan Barcelona'ya 12 milyon euro karşılığında transfer olmasından yaklaşık bir yıl sonra, Ekim 2015'te Anfield'da göreve başladı. Liverpool'un eski teknik direktörü, kaleci Katalonya'ya yerleştikten sonra onu transfer etmeye çalıştı ancak Premier Lig'e transferi gerçekleşmedi.

Klopp ve Ter Stegen, Liverpool'un ilgisi hakkında ne söyledi?

Hollanda maçının ardından basının karşısına çıkan Klopp, kaleciyi Liverpool'a getirme girişiminin neden sonuçsuz kaldığını anlattı.

"Onu her zaman sıra dışı bir kaleci olarak gördüm ve Liverpool'a getirmek istedim ama o Barcelona'yı tercih etti," diyen Klopp'un sözlerini Mundo Deportivo aktardı. Alman teknik direktör, kendine özgü mizahını göstererek "Ona kin beslemiyorum," diye ekledi.

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Ter Stegen de Klopp'un İngiltere'de görev yaptığı dönemde gerçekleşen bu ön görüşmelere daha önce değinmiş ve görüşmelerin ilk aşamayı geçmediğini doğrulamıştı. Kaleci, "Şöyle söyleyeyim, o dönemde oranın teknik direktörüydü," demişti. "Sadece bazı ilk görüşmelerimiz oldu ama sonuçta ikimiz de konunun peşini bırakmaya karar verdik."

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Kulüp ve millî takım kariyerinde yeniden yükseliş

Klopp'un kamuoyu önünde verdiği destek, Ter Stegen'in kariyerindeki zorlu bir dönemin ardından yaşadığı dikkate değer yükselişin son halkası oldu. Yıllarca Barcelona'nın tartışmasız birinci kalecisi olmasına rağmen millî takım kariyerinin büyük bölümünü Manuel Neuer'in arkasında geçirdi ve Almanya'nın birinci kalecisi olamadan emekli olma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ajax'a kiralık transferi, tecrübeli kalecinin kulüp düzeyinde en iyi formunu yeniden bulmasına yardımcı oldu. Amsterdam'da başarılı bir dönem geçiren Ter Stegen, sonunda Klopp yönetiminde Almanya'nın düzenli olarak forma giyen birinci kalecisi oldu.

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Ajax'a kiralanmasına rağmen Barcelona yazın ayrılmasını istiyor

Ter Stegen'in Ajax ile kiralık sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de Camp Nou'da yeniden takıma katılması giderek daha düşük bir ihtimal olarak görünüyor. Joan Garcia, Barcelona'nın birinci kalecisi olarak yerini sağlamlaştırırken Dominik Livakovic de onun güvenilir yedeği konumunda.

Barcelona, eski kaptanının Avrupa sahnesinde itibarını yeniden kazanabilmesi için geçici ayrılığına izin verdi. Bu strateji son aylarda karşılığını buldu. Mali kısıtlamaların baskısı sürerken Katalan devi, Ter Stegen'i kalıcı olarak elden çıkarmayı planlıyor . Barcelona, bu yazki transferle kâr elde etmeyi ve maaş yükünü azaltmayı hedefliyor.