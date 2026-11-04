Barcelona'yı tercih etmesine rağmen: Real Madrid, Manchester United'ın genç yeteneğinin isteklerini karşılıyor

Real Madrid, Manchester United'ın hizmetlerine sıkıca sarılmasına ve birçok Avrupa kulübünün onu kadrosuna katma mücadelesine rağmen, Avrupa futbolunun yükselen en parlak yeteneklerinden biri olan JJ Gabriel'i kadrosuna katmaya oldukça yaklaştı.

Henüz on altıncı yaşını dolduran genç İngiliz forvet, toplam değeri maaşlar ve komisyonlar dahil 15 milyon euroya ulaşabilecek transferin son rötuşlarının yapıldığı sırada, şu anda Madrid'de antrenman yapıyor.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, kulüp oyuncunun mali taleplerini kabul etti ve tüm göstergeler resmi imzanın ocak ayında atılacağına işaret ediyor.

Oyuncuyu İspanya'nın başkentinde halihazırda antrenman yaparken gözlemleyen gazeteci Ben Fernández Santos'un aktardığına göre, müzakereler ileri aşamalara ulaştı.

Real Madrid, antrenman ve gelişim masraflarına karşılık olarak Manchester United kulübüne 300 bin euronun biraz üzerinde bir meblağ ödemek zorunda kalacak.

Transfer, JJ Gabriel'in Avrupa Birliği ülkelerinden birinden pasaport almasına bağlı kalmaya devam ediyor; bu durum, ocak ayında kraliyet kulübüne katılmasının önünü açacak nitelikte.

Bununla birlikte, Barcelona seçeneği tamamen devre dışı bırakılmış değil; zira JJ Gabriel "Castelldefels"te antrenman yaptı ve Katalan kulübünün sportif projesini yakından inceledi; bu projeyi başlangıçta Real Madrid'in projesinden daha cazip buldu.

Katalan gazetesine göre, İngiliz oyuncu, kulübün onunla anlaşmak için kararlı bir şekilde harekete geçmeye karar vermesi halinde hâlâ Barcelona'ya öncelik veriyor. Temel engel ise mali boyutta yatıyor; zira oyuncu tarafından gelen yüksek talepler, 16 yaşındaki bir oyuncu için bu büyüklükte bir transfere bağlanmaya hazır olmayan Barcelona ile müzakerelerin tıkanmasına yol açtı.

Buna karşılık Real Madrid şartları kabul etti; bu da ona, son dakikada bir sürpriz yaşanmadığı sürece aşılması zor olacak bir üstünlük sağladı.

JJ Gabriel, kariyerine İspanya'da devam etme konusunda net bir istek gösterdi; bu nedenle, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'den gelen teklifler de dahil olmak üzere, Avrupa futbolundaki diğer önemli fırsatları reddetti.

Forvet, İngiliz kulübünün altyapısında kendi yaş kategorisinde birçok rekor kırdıktan sonra Manchester United'dan ayrılmayı talep etmişti.

Gabriel'in yeteneği, çok erken bir yaşta büyük markaların ilgisini çekti; daha on dört yaşındayken yaşına göre olağanüstü meblağlar karşılığında "Nike" firmasıyla bir sözleşme imzaladı. Şimdi ise, Barcelona kulübünün titiz takibi ve Real Madrid'in şartlarını karşılamaya hazır olması karşısında, geleceğinin "Santiago Bernabéu" sahasında olması giderek daha olası görünüyor.