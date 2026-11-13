Barcelona, 2027 yeni sezon hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne dönerek ticari ve sportif hamlelerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu adım, kulüp tarihinin en büyük yatırım projelerinden biri olan Spotify Camp Nou stadının yenileme projesine son rötuşları yapmayı hedefleyen devasa bir mali hamleyle eş zamanlı olarak geliyor.

Reklam

Yeni pazarlar arayarak marka değerini güçlendirmek ile stadın tamamlanması için gerekli finansmanı sağlamak arasında, Katalan kulübü biri diğerinden daha az önemli olmayan iki cephede harekete geçiyor; İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre.

Barcelona, Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden yaz turneleri haritasına yerleştiriyor. Son iki yılda ülkeyi ziyaret etmemesinin ardından, kulübün pazarlama departmanı yetkilileri, ilk takımın teknik ekibinin yönelimleri doğrultusunda özellikle Batı Kıyısı'na odaklanarak yeni sezon 2027 için bir hazırlık turnesi düzenlemek üzere çalışıyor. Ancak planın hayata geçirilmesi, turneyi organize edecek ve nihai programını belirleyecek ilgili taraflarla sürdürülen müzakerelerin başarısına bağlı.

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıllarda Barcelona'nın yaz programlarında temel bir durak olmuştu. Takım 2022'de ülkeyi ziyaret etmiş, kampını Doğu Kıyısı'nda kurarak Fort Lauderdale'i üs edinmiş, ardından 2023'te Los Angeles'ta uzun süreli bir konaklamayla Batı Kıyısı'na dönmüştü. 2024 yazında ise takım yeniden Doğu Kıyısı'na yönelerek hazırlıklarını Orlando ve Annapolis'te yapmıştı.

Ancak Amerika turnelerine ilişkin hesaplar son iki yılda değişti; Barcelona, Kulüpler Dünya Kupası'nın düzenlenmesiyle birlikte futbol takviminin yoğunluğu nedeniyle 2025 yazında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeme kararı aldı. Aynı durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmasıyla eş zamanlı olarak 2026'da da tekrarlandı. Bunun yerine kulüp 2025'te Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret ederek Asya'ya yöneldi; geçen sezona hazırlanmak için ise geleneksel kampını kurmak üzere İngiltere'yi tercih etti.

Reklam Reklam

Barcelona, 2027 yazının Amerika pazarındaki varlığını yeniden kazanmak için uygun bir fırsat olduğunu düşünüyor; özellikle o dönemde Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası düzenlenmeyecek olması, kulübe ticari ve pazarlama getirisi olan bir turne organize etmek için daha geniş bir alan sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, kulübün orada sahip olduğu büyük popülerlik, taraftar tabanını genişletme ve ticari faaliyetler ile hazırlık maçları aracılığıyla mali kaynaklarını güçlendirme arzusu göz önüne alındığında, Katalan yönetimi açısından stratejik bir önem taşıyor.

Related Topics

Sportif açıdan ise önümüzdeki yazın koşulları, Hansi Flick'e, büyük uluslararası turnuvalara bağlı eksikliklerden uzak bir şekilde takım oyuncularının çoğundan hazırlık döneminin başından itibaren yararlanma fırsatı sunuyor. Alman teknik adam, takımın 2024'teki ziyareti sırasında Annapolis askeri eğitim merkezinde sunulan imkânlardan oldukça etkilenmesinin ardından, antrenmanlar için uygun bir mekân seçimine büyük önem veriyor. Kulüp şu anda, nihai hedef ve maç tarihleri kesinleşmeden önce yeni sezonun hazırlık programının detaylarını şekillendirmek üzere çalışıyor.

Camp Nou projesini tamamlamak için 300 milyon euro

Sportif ve ticari hamlelerle paralel olarak Barcelona, İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'ndan gerekli izinleri aldıktan sonra 300 milyon euro değerinde tahvil ihracını tamamlayarak Spotify Camp Nou stadının geliştirme çalışmalarını tamamlamaya yönelik önemli bir mali adım attı. Bu adım, önümüzdeki yıllarda kulübün ekonomik planının temel taşını oluşturan projeyi tamamlamak için gerekli ek finansmanı sağlamayı amaçlıyor.

Reklam

Tahvil dağıtım sürecinde münhasır acente rolünü "Goldman Sachs" kuruluşu üstlendi. Bu işlem, 19 Eylül'de düzenlenen olağan genel kurul sırasında kulüp delege üyelerinin yüzde 90,79 oyla onayını almıştı. Bu adım, daha önce 1,5 milyar euro değerinde ön onay alan Espai Barça projesinin finansman yapısı kapsamında geliyor; ardından yeniden finansman işlemleri ve mali yükümlülüklerin daha dengeli bir biçimde dağıtılması süreçleri devam etti.

Yeni finansmanın, Barcelona'nın Avrupa'daki futbol stadları arasında kapasite bakımından en büyüğü olmasını hedeflediği, 104 bin 600 seyirci alabilecek kapasiteye sahip stadın geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Proje ayrıca, VIP misafirler için yaklaşık 9.500 koltuk sağlanmasının yanı sıra, tesisin işletilmesine bağlı gelirleri artıracak biçimde ikinci ve üçüncü tribün arasında özel localardan oluşan çifte bir halka inşa edilmesiyle birlikte, ağırlama tesislerinde ve ayrıcalıklı alanlarda büyük bir genişlemeyi içeriyor.

Reklam

Barcelona, finansman yapısında, stadın işletilmesine bağlı bazı gelecekteki gelirlerin tahsilat haklarını satın alan bir menkul kıymetleştirme fonuna dayanıyor; kulüp bu arada, taksitleri daha düzenli bir biçimde dağıtmak amacıyla ana finansman tutarını artırmadan çok sayıda yeniden finansman işlemi gerçekleştirdi. İspanyol gazetenin aktardığı mali ayrıntılara göre, ortalama finansman maliyeti yaklaşık yüzde 6,15 iken, en son işlemlerde kâr marjı 242 baz puana ulaştı.

Projenin zaman çizelgesine göre Barcelona, 2027 yaz ve sonbaharında çatının monte edilmesinin ardından, stadın çalışmalarının tamamını 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyor. Kulübün hedefleri stadı yeni haliyle geri kazanmakla sınırlı değil; nitekim Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA", 2029 yılı erkekler Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması için Camp Nou'yu seçti. Kulüp ayrıca 2031'de kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmayı hedeflemenin yanı sıra, 2030 Dünya Kupası kapsamındaki maçlara ev sahipliği yapmak için de başvuruda bulunmayı amaçlıyor.

Reklam

Üyeleri projenin geleceği konusunda rahatlatma bağlamında, Barcelona'nın ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Ferran Olivé, 19 Ekim'de düzenlenen genel kurulda, çalışmaların yaklaşık yüzde 80'inin tamamlanmış olmasının, yönetimi bütçede yeni aşımların yaşanmayacağı veya ek borçlanmaya ihtiyaç duyulmayacağı konusunda emin kıldığını vurguladı. Finansmanın kulüp üyelerine bir yük oluşturmayacağının, kuruluşun ipotek altına girmesine veya olağan işletme kaynaklarının etkilenmesine yol açmayacağının altını çizen Olivé, temel güvencenin stadın tamamlanmasından sonra elde edeceği ek gelirler olduğunu açıkladı. Ayrıca, ek 300 milyon euroya duyulan ihtiyacın, uygulama aşamalarında projede meydana gelen değişiklikler nedeniyle projenin başından itibaren öngörüldüğüne işaret etti.