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real madridGetty Images

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Barcelona'yı geçeceğinden emin olan Real Madrid, City'nin efsanesine resmi bir teklif sundu

Transfers
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Real Madrid
M.City
J. Mourinho
B. Silva
Barcelona
Atletico Madrid
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD
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İngiltere

Real Madrid, Barcelona ve Atlético Madrid ile rekabet içinde

Bir basın haberine göre, Real Madrid, Manchester City'nin efsane oyuncusunu önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için resmi bir teklif sundu.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Perşembe günü "X" platformundaki hesabından, Kraliyet Kulübü'nün geçen sezonun sonunda Manchester City'den ayrılan Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'ya resmi bir teklif sunduğunu belirtti.

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Romano, Real Madrid ile eski Monaco orta saha oyuncusu arasında görüşmelerin şu anda devam ettiğini de ekledi.

Dünya Kupası
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Portekiz
POR
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
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İtalyan gazeteci, Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho'nun Bernardo Silva'yı kadroya katmak için baskı yaptığını, Real Madrid'in ise aynı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen rakipleri Barcelona ve Atlético Madrid'e karşı üstünlüğüne güvendiğini belirtti.

Real Madrid, hem yerel hem de Avrupa düzeyinde sıfırla biten bir sezonun ardından, bu yaz kadrosunu güçlü bir şekilde güçlendirmeye çalışıyor. Ayrıca, oyuncular ve teknik direktörler arasında yaşanan gerginlikler ve krizler soyunma odasını ateşe verdi ve dünya çapında spor medyasını meşgul etti.

Silva şu anda, Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan'ın da yer aldığı grupta Portekiz ile Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor.

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