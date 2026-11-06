Barcelona yerine neden Real Madrid'i tercih etti? Gabriel iki kelimeyle yanıt verdi

Real Madrid, İspanya'nın başkentinde çalışmalara şimdiden başlayan ve Castilla takımına katılmaya hazırlanan genç yetenek JJ Gabriel'in transferini bitirmeye yaklaşıyor.

Madrid'de "Marca" gazetesine verdiği özel röportajda 16 yaşındaki oyuncu, hedeflerinden ve geleceğinden bahsetti ve en büyük hayalini açıkça ortaya koydu.

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İspanyol gazetesi, Gabriel'e kapakta yer aldığı ilk kapağını sundu; bu kapak, aynı zamanda oyuncunun Real Madrid'e beklenen katılımını da duyuruyordu. Oyuncu kapağa baktı ve gülümsedi, ardından "Bunu saklayabilir miyim?" diye sordu ve kapağı, en sevdiği kartı yeni almış bir çocuk gibi elinde tutuyordu.

Oyuncu birkaç gündür, memleketi haline getirmeyi arzuladığı şehirde yaşıyor, sokaklarında dolaşıyor ve en önemlisi günde iki antrenman yapıyor; ilki sabahları çimde, tek başına ve bir kişisel antrenörün gözetiminde, ikincisi ise akşamları spor salonunda.

Bu durum, resmi olarak hâlâ bağlı bulunduğu kulüp olan Manchester United'ın yedek takımının günlük rutininden fiilen uzaklaşmasının ardından geliyor.

Neden Barcelona değil de Real?

Yaptığı tercih onda hiçbir şüphe uyandırmıyor. Real Madrid'i Barcelona'ya tercih etmesinin nedeni sorulduğunda, konuşmadan önce yüz ifadesiyle yanıt verdi: "Tabii ki, Madrid."

Yanında bulunan ve eski bir futbolcu olan babası Joe Osiarewel de kahkahalar arasında aynı şeyi doğruluyor. Baba ve oğul gazeteyi içtenlikle karşılıyor, ancak JJ Madrid'e net hedefler olmadan gelmedi; zira hediyeye teşekkür ederek ayrılmadan önce İngilizce olarak şöyle diyor: "Hayalim Ballon d'Or'u kazanmak", ardından "Marca"nın sayısını elinde taşıyarak ayrılıyor.

Gabriel, bu sezon Real Madrid forması altında UEFA Gençlik Ligi'nde oynayamayacak; daha önce bir hat-trick kaydederek parladığı bu turnuvada oynayamamasının nedeni, Kırmızı Şeytanlar ile antrenmanlara çıkmayı bırakmış olmasına rağmen adını kayıtlarında tutan Manchester United'a hâlâ bağlı olması.

Gecikmenin nedenleri

Transferin açıklanmasındaki gecikmeyi yönetmelikler ve takvim açıklıyor; zira FIFA'nın oyuncuların statüsü ve transferlerine ilişkin yönetmeliğinin 19. maddesi, genel olarak oyuncuların 18 yaşını doldurmadan uluslararası transferini yasaklıyor. Ancak bu madde, 16 ile 18 yaş arasındaki, Avrupa uyruğuna sahip ve Avrupa sınırları içinde transfer olan oyuncular için bir istisna tanıyor.

FIFA kılavuzu, Avrupa Birliği ülkelerinden birinin pasaportuna sahip olan bir oyuncunun, Avrupa Birliği dışından geliyor olsa dahi bu istisnadan yararlanabileceğini belirtiyor; bu da JJ Gabriel'in sahip olduğu İrlanda pasaportunu transferin tamamlanmasında belirleyici bir unsur haline getiriyor.

Buna bir de zamanlama faktörü ekleniyor; zira ocak ayındaki kış transfer dönemi, onu resmi olarak kaydetmeye izin verecek ilk pencere olacak. Bu nedenle, oyuncuya yakın kaynaklara göre transferin açıklanmasının gecikmesi şaşırtıcı bir durum değil.

Bu arada Manchester United, yüksek potansiyele sahip ve kulüp için acı bir kayıp anlamına gelen bir oyuncunun ayrılışını nasıl telafi edeceğini değerlendiriyor.

JJ Gabriel'in, İngilizler açısından yabancı bir kulüp sayılan Real Madrid'e katılmasıyla iş sonuçlanırsa, United yaklaşık 350 bin sterlin olarak tahmin edilen bir yetiştirme tazminatı alacak.