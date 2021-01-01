Barcelona yeni transferler için elden oyuncu çıkarmak zorunda

Barcelona bu yaz transferde aktif olmak istiyorsa maliyetleri düşürmesi gerekecek. Bunun için de gelen oyuncular kadar elden çıkarılacaklar da önemli.

Barcelona, yaklaşan transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi umuyorsa, şişirilmiş ücret yükünü hafifletmekten ve oyuncu satmaktan başka bir seçeneğe sahip değil.

Katalan ekibi, Kral Kupası'nı kazanmış olsa da, La Liga'daki umudunu kaybetmek üzere. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de kupa kazanamadığı bir başka sezonu yaşadı. Tüm bunlar, kulübü yaz transfer döneminde yatırım yapmaya istekli hale getiriyor.

Ancak Covid-19'un neden olduğu finansal kısıtlamalar ve kulübün mevcut sözleşmelerden doğan taahhütleri göz önüne alındığında, bunu istedikleri gibi gerçekleştiremeyebilirler..

Maaş sınırları

La Liga yönetimi, her sezon öncesi tüm takımlar için bir üst maaş sınırı belirler. Bu gelirler, maliyetler ve borçlar gibi faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanır ve takımdan takıma farklılık gösterir.

Salgın nedeniyle gelirlerin azalması ve 2019-20 sezonunda sportif başaının gelmemesi Barcelona'yı bu konuda en çok etkilenen takımlar arasına sokuyor.

Son rakamlara göre, 2020-21 sezonunda 383 milyon euro ve önceki sezondaki 671 milyon euro ile karşılaştırıldığında, Barcelona'da bir düşüş olacağı kesin gibi. La Liga yönetimden maaşlar için 347 milyon euro'luk bir harcama izni verilecek.

Kulübün maaş yükü, salgın öncesinde bile La Liga ve UEFA limitlerinin üzerindeydi ve transfer piyasasında faaliyet gösterebilmek için bu rakamı önemli ölçüde azaltmaları gerekecek.

Defterde neler var?

Maaş sınırı, kulüplerin A ve B takımlarındaki oyunculara ve antrenör personeline ödenen tüm sabit ve değişken ödemeleri, primleri, sigorta ücretlerini ve transfer ücretlerini kapsar.

Ayrıca, bir oyuncunun sözleşmesinin tam süresi üzerinden orantılı olarak hesaplanır ve maç başı ücetleri ile menajer ücretleri dahil olmak üzere transferin tüm maliyetini içerir. Bu nedenle, örneğin Atletico Madrid'den geldikten sonra Barcelona'ya 135 milyon euro'ya mal olan Antoine Griezmann, sözleşmesinin her beş yılı için kulübün maaş üst sınırına 27 milyon euro'luk bir yük katar.

Yalnızca Griezmann değil. Miralem Pjanic (15), Frenkie de Jong (17,2), Philippe Coutinho (31,5) ve Ousmane Dembele (24) gibi oyuncular kulübün defterlerine toplam 115 milyon euro yazdırıyor. Bu da toplam maaş üst sınırının üçte birinden fazlası demek. Üstelik bu beş oyuncunun maaşları da bu hesaba dahil değil.

Satma ihtiyacı

Barcelona şu anda La Liga limitlerinin 50 milyon euro üzerinde. Lig yönetimi bu sezon yürürlükte olan bir kural nedeniyle limite uymayan takımları cezalandırmayacak. Fakat rakam bu sene düşürülmezse, gelecek yılın hesabına eklenecek. Bu da Barcelona'nın yeni oyuncularla sözleşme imzalama isteğini kısıtlayacak.

Sergio Aguero gibi bonservis bedeli olmayan transferlerde bile, Camp Nou'da oyuncu satmak ve bu açığı azaltmak bir zorunluluk haline gelecek.

Bu arada Erling Haaland gibi yüksek bonservis bedelleri olan oyuncuların transferlri ise neredeyse imkansız görünüyor.