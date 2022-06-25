30 Haziran'da kontratı sona erecek Fransız oyuncu Barcelona'nın yaptığı teklife kısa süre içinde cevap verecek.

Barcelona'da sezon ortasında göreve gelen Xavi'nin kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabileceğini savunduğu Fransız yıldız Ousmane Dembele'nin kulüpteki geleceğinin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. 30 Haziran'da sona erecek kontratını henüz yenilemeyen Dembele çok sayıda takımla adının anılmasına rağmen henüz hiçbir takımla anlaşmadı.

Xavi'nin takımda kalmasını kulübün yeniden yapılanma aşamaları için bir öncelik olarak gördüğü Dembele, Aralık ayında yapılan teklifi geri çevirmişti. Yıldız oyuncu Katalan ekibinin teklif ettiğinden daha yüksek bir yıllık ücret talep ederken, ekonomik olarak tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiren Barcelona yönetimi ise teklifi yükseltmeye sıcak bakmıyor.

Teklif hala masada

Barcelona yönetimi gelinen noktada sezonun son bölümünde performansını yükselten ve takımın en iyilerinden biri olan Dembele için yeni bir teklif yapmayı düşünmüyor. Aralık ayında olduğu teklifi masada tutan Barcelona, oyuncunun kararını bekliyor. Aralık'ta önünde düşünmek için uzun bir zamanı bulunan Dembele, artık bu zamana sahip değil ve karar vermesi gerekiyor.

Barcelona'ya PSG'ye transfer olan Neymar'ın yerine 105 milyon euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki oyuncu sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen seviyeye bir türlü çıkamamıştı. Beş sezon giydiği Barcelona formasıyla 102 maça çıkan Dembele, bu karşılaşmalara 19 gol sığdırırken, hızı ve yüksek tekniğiyle mevkisinin en iyilerinden olmayı başarmıştı.

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