Barcelona yeni hocası için Doha'ya uçtu

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona yeni teknik direktörünü açıklamak için son viraja girerken, Goal'ün edindiği bilgiye göre Katalan ekibinin yöneticileri Katar'ın Al Sadd takımını çalıştıran Xavi ile görüşmek için bu ülkeye hareket etti.

Xavi'nin teklifi kabul etmesi beklenirken, son görüşme Al Sadd yönetimi ile Barcelona yetkilileri arasında gerçekleşecek.

Koeman'ın 27 Ekim'de görevden alınmasının ardından takımın başına geçici olarak Sergi Barjuan'ı getiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Dinamo Kiev deplasmanından Ansu Fati'nin 70. dakikadaki golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve gruptan çıkma umutlarını son iki maça taşımayı başarmıştı.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yuste ve futbol direktörü Mateu Alemany Kiev deplasmanında 90 dakikanın son düdüğünün çalmasının ardından Doha'ya gitti.

Xavi'ye 2.5 senelik sözleşme teklif etmeye hazırlanan Barcelona yetkilileri, müzakerelerin sona ermesinin Xavi'nin takımın yeni teknik direktörü olduğunu gelecek hafta resmen açıklayacak.

Laporta ne söyledi?

Barcelona Başkanı Joan Laporta geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Xavi'nin Koeman'dan boşalan koltuk için bir numaralı aday olduğunu açık bir şekilde ifade etmişti:

"Xavi'nin iyi bir teknik direktör olduğunu ilginç bir süreçte olduğuna inanıyorum. Çok iyi referanslara sahip. Onunla çok sık iletişim kuruyoruz. Takım hakkındaki fikirlerini biliyorum ama bunlar arkadaşlar arasındaki gizli konuşmalar.

"Birbirimizi takdir ediyoruz. Bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacağını her zaman söyledim. Çevremdeki insanlara güveniyorum ve her şeyin nasıl gelişeceğini göreceğiz"

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