Xavi'nin stoper rotasyonunda geriye düşen deneyimli oyuncunun Barcelona macerası sona eriyor.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Sport, Barcelona'nın deneyimli savunma oyuncusu Gerard Pique'nin ayrılık sürecini hızlandırmaya çalıştığını öne sürdü. Habere göre bu sezonun Pique'nin Katalan ekibindeki son sezonu olmasını isteyen Barcelona yönetimi, yaz transfer döneminde Pique'nin devam eden kontratını sonlandırmaya çalışacak.

35 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 613 kez Barcelona forması giydi ve 53 gol ve 15 asistle oynadı. Pique ayrıca İspanya ile FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kupası kaldırırken Barcelona ile 30 kupa kazandı.

Yerine Martinez gelebilir

Yaz transfer döneminde takıma katılan Andreas Christensen ve Jules Kounde'nin yanı sıra Eric Garcia'nın da gerisine düşen Pique, bu sezon fazla forma şansı bulamamıştı.

Barcelona'nın gelecek yaz Sergio Busquets ve Jordi Alba ile de yolları ayırabileceği öne sürülürken, Pique'nin yerine adı en fazla geçen isim ise Inigo Martinez gibi görünüyor. Real Sociedad altyapısından yetişen ve Athletic Bilbao forması giyen Martinez sıklıkla İspanya Milli Takımı'ndan da davet alırken, La Liga'nın en değerli stoper oyuncularından biri olarak dikkatleri çekiyor.