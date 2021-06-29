Sözleşmesi feshedilen Brezilyalı orta saha Matheus, Barcelona formasını sadece 17 dakika boyunca terletebildi.

Barcelona, Brezilya’dan transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan 22 yaşındaki Matheus Fernandes’in sözleşmesini feshetti.

La Liga devi, Matheus Fernandes’i 2020 yılının ocak ayında transfer etmiş ve oyuncuyu kiralık olarak Real Valladolid’e göndermişti.

Barcelona’ya büyük umutlarla gelen ve Katalan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Brezilyalı için işler hiç de beklenildiği gibi gitmedi.

Neler söylendi?

Barcelona, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Matheus Fernandes’in 2025 yılının Haziran ayına kadar devam eden sözleşmesi feshedilmiştir.”

“30 Haziran 1998 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, 2019-2020 sezonunun devre arasında Barcelona’ya transfer olmuş ve sezonun geri kalanını Real Valladolid’de kiralık olarak geçirmiştir.”

Matheus’un Barcelona hikayesi

Matheus, Barcelona formasıyla ilk ve tek maçına 24 Kasım 2020 tarihinde Dinamo Kiev’le oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çıkmıştı.

Brezilyalı oyuncu, Palmeiras’tan 7 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro da bonuslar içeren bir anlaşma karşılığında transfer olmuştu.

Kadrosunda yeni bir yapılanmaya giden Barcelona, bu doğrultuda beklentileri karşılayamayan Matheus Fernandes’le de yollarını ayırdı.

Katalan ekibi, bu transfer döneminde Eric Garcia, Sergio Agüero, Emerson ve Memphis Depay gibi isimleri kadrosuna kattı. Ayrıca La Liga devinin yeni takviyeler yapabilmek için Phillippe Coutinho ve Samuel Umtiti gibi isimlerle de yollarını ayırması bekleniyor.

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