Çarşamba günü yayımlanan bir haber, Faslı Yassir Zabiri'nin önümüzdeki kış transfer döneminde büyük kulüplerden birine transferini tehlikeye atabilecek bir engeli ortaya koydu.

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Zabiri, bu sezonun sonuna kadar Fransız ekibi Rennes'ten kiralık olarak Racing Santander forması giyiyor. Dolayısıyla kış döneminde ayrılabilmesi için iki kulübün, önümüzdeki ocak ayında kendisine gelecek teklifler konusunda anlaşmaya varması gerekiyor.

"AS" gazetesinin aktardığına göre, Racing Santander'ın El Sardinero'daki merkezinde 21 yaşındaki Yassir Zabiri'nin durumuyla ilgili tam bir sükûnet hâkim, zira kulüp önümüzdeki 30 Haziran'a kadar kararın kendi elinde olduğunu biliyor.

Aynı gazete geçen ekim ayında, kış transfer döneminde sözleşmenin feshine imkân tanıyan bir madde bulunmadığı için Rennes'in satın alma opsiyonu içermeyen kiralamayı sonlandıramayacağını yazmıştı.

Hiç penaltı kullanmadan 13 maçta 11 gol atan Zabiri, La Liga'nın yükselen yıldızlarından biri hâline geldi. Kendisine tanınan fırsatları en iyi şekilde değerlendiren Faslı oyuncu, ligde gol sayısında yalnızca Raphinha ve Mbappé'nin gerisinde kalıyor.

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Bu performans herkesin dikkatini çekti ve kulüpler ile menajerler, oyuncuyu transfer etme imkânını Racing, Rennes ya da oyuncunun Unique Sports şirketindeki menajerleri aracılığıyla sormaya başladı.

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Faslı milli oyuncunun, kendisini geçen şubat ayında Famalicão'dan 10 milyon euro karşılığında transfer eden ve 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Stade Rennes'e ait olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Geçen sezon neredeyse hiç forma şansı bulamayan oyuncunun yazın kiralanacağı belliydi. Marsilya ve Venezia gibi kulüplerden aldığı teklifler arasından, oyun tarzı ve çocukluğundan beri bilinen bir Barcelona taraftarı olarak takip ettiği İspanyol futboluna duyduğu tutku nedeniyle Racing Santander'ı seçti.

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Racing Santander'ın da bildiği üzere oyuncunun niyeti, geçen yaz verdiği söz doğrultusunda sezonu Santander'de tamamlamak.

Bu planları ancak Stade Rennes'in Racing'e milyonlarca dolar kazandırabilecek çok yüksek bir teklifi değiştirebilir. Ancak Racing'in üst düzey yöneticileri Manolo Higuera ve Sebastián Ceria, planlarını bir süre önce belirledi ve önemli gördükleri oyuncuların transferi için pazarlık yapmamakta kararlı.

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2023/2024 sezonunda Peque konusunda Sevilla'ya karşı tutumlarından taviz vermeyip 4 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar ettiler. Ardından aynı şeyi Íñigo Vicente, Arana ve Andrés Martín ile, geçen yaz da Gustavo Puerta ve Jorge Salinas ile yaptılar.

Barcelona devreye giriyor

Zabiri'nin dikkat çekici rakamları büyük kulüplerin ilgisini çekmeden geçmedi. Medyada çıkan haberlere göre Barcelona, Faslı golcünün gelişimini yakından takip ediyor , zira oyuncunun adı yükselen yetenekler piyasasında güçlü bir şekilde anılır hâle geldi.

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Barcelona'nın ilgisi tek taraflı da görünmüyor. Zabiri'nin Katalan kulübüne açık bir hayranlığı var ve bir gün bu formayı giyip Camp Nou'da oynamayı hayal ediyor. Bu da olası müzakerelere ayrı bir boyut kazandırabilir.