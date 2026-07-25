Bayern Münih, İngiliz forveti Harry Kane ile Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için acil görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Bu adımla, Robert Lewandowski'nin halefini arayan Barcelona'nın ilgisinin önü kesilmek isteniyor.

İngiliz "Sky Sports" ağının haberine göre görüşmeler, Kane'in yaz tatilinden dönmesinin hemen ardından başlayacak. Bavyera kulübünün yönetimi, diğer kulüplerin tekliflerini engellemek ve sezona forvetiyle sözleşmesinin son yılında girmekten kaçınmak için süreci hızlandırmaya çalışıyor.

Barcelona transferi soruşturuyor

Barcelona, Atletico Madrid'den Julian Alvarez transferinin çıkmaza girmesinin ardından Kane'i alternatifleri listesine dahil etmişti. Katalan kulübünün yönetimi, İngiltere Milli Takımı kaptanının durumunu soruşturmuş ve sözleşmesinin bitmesine az kalması nedeniyle daha cazip görünen olası bir transferi finanse etmenin yollarını araştırmıştı.

Ancak raporlar, Kane'in Münih'teki durumdan memnun olduğunu belirtiyor. Oyuncu ve ailesi Almanya'daki hayatlarından keyif alırken, İngiliz golcü geçen sezon kaydettiği 61 golün ardından Bayern'in başlıca hücum silahı olmayı sürdürüyor.

Bir ya da iki sezonluk uzatma

Bayern Münih, 9 numaralı forvetinin sözleşmesini bir ya da iki sezon daha uzatmayı hedefliyor. Bu transferin sonuçlandırılması şu an için en olası ihtimal olarak görünüyor; özellikle de Kane'in Bavyera'daki mutluluğunu defalarca dile getirmesi ve kulübün onu projesinin temel taşı olarak görmeye devam etmesi bunda etkili.

Kane, Bayern Münih'e Ağustos 2023'te Tottenham'dan, bonuslarla birlikte değeri yaklaşık 100 milyon sterline ulaşabilecek bir transferle katılmıştı.