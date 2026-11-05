Tottenham Hotspur, orta saha oyuncusu Lucas Bergvall'ın yaklaşan ocak transfer döneminde Kuzey Londra'dan ayrılmasına izin vermeyi değerlendirmek için bile kesin bir şart belirledi. Avrupa devi Barcelona, 20 yaşındaki İsveçli millî futbolcuyu yakından takip etse de Premier League kulübü, sezon ortasında kadrosunu zayıflatmaya sıcak bakmıyor.

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Satış öncesinde orta sahaya takviye şart

TEAMtalk'un haberine göre Tottenham yönetimi, kadro derinliğini korumak için öncesinde orta sahaya doğrudan bir alternatif bulması hâlinde Bergvall'ın kışın ayrılmasına izin verecek. Genç oyuncu, eylül ayında 2031'e kadar sürecek yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamasına rağmen bu sezon düzenli olarak ilk 11'de oynama fırsatı bulmakta zorlandı. Yine de teknik direktör Roberto De Zerbi, İsveçli oyuncuyu planlarının bir parçası olarak görüyor ve onun yeniden takımda yer edinmesini umuyor.

Avrupa devleri İsveçli yeteneği takip ediyor

De Zerbi yönetiminde düzenli forma şansı bulamaması, yeni yıl öncesinde oyun kurucuyu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında tutuyor. Barcelona, genç oyuncuya uzun süredir ilgi duyuyor. Katalan kulübü, oyuncunun İsveç ekibi Djurgarden'daki gelişimini daha önce takip etmişti; Bergvall daha sonra 2024'te İngiltere'ye gitmeyi seçmişti.

Camp Nou'daki transfer yetkilileri, 20 yaşındaki oyuncuyu merkez orta saha için çok yönlü ve uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor. Ancak Tottenham, sezon ortasında orta saha seçeneklerinin azalmasını istemediği için yurt dışından teklifler gelse bile ocak ayında hem bonservisiyle satış hem de kiralık ayrılık şu anda oldukça düşük ihtimal olarak görünüyor.

İtalyan rakipler de transfer yarışında

Barcelona'nın yanı sıra Serie A ekipleri Napoli ve Juventus da orta saha takviyesi seçeneklerini değerlendirirken Bergvall'ın Kuzey Londra'daki durumunu yakından takip ediyor. Napoli gelişmeleri uzaktan izlemeyi sürdürse de kulübün yapacağı resmî bir girişim, Tottenham yönetiminin aynı direnciyle karşılaşacak.

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Kaynaklara göre Juventus, sezon sonuna kadar altı aylık bir kiralama anlaşmasını değerlendirmeye istekli. Torino ekibi, hemen anlaşma sağlama konusunda en istekli kulüp konumunda. Ancak Tottenham'ın orta sahada yeterli alternatifi koruma konusundaki kararlı tutumu nedeniyle İtalya'ya geçici bir transferi gerçekleştirmek bile giderek zorlaşıyor.

Sakatlıktan dönüş orta saha seçeneklerini artıracak

Bergvall, kendisini zorlayan diz sakatlığının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor ve Tottenham'ın bu hafta sonu Premier League'de Leeds United ile oynayacağı maçın kadrosuna alınabilir. Yeniden sağlığına kavuşması, teknik ekibin maç temposunu geri kazanmasına yardımcı olduğu süreçte De Zerbi'ye orta sahada memnuniyetle karşılayacağı bir seçenek daha sunacak. Oyuncunun en azından yaza kadar Kuzey Londra'da kalması beklenirken, önümüzdeki haftalarda alacağı süre Barcelona, Napoli ve Juventus'un sezonun ilerleyen bölümünde ilgisini artırıp artırmayacağını belirleyecek.