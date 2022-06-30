Barcelona'ya transfer olmak isteyen Robert Lewandowski greve gidiyor
Robert Lewandowski, Bayern Münih'i Barcelona'yla anlaşmaya zorlamak için antrenmanlara çıkmama kararı aldı.
Sezonun kapanış maçından sonra; "Bayern'deki hikayem biti" açıklamasıyla ayrılık isteğini dile getiren Lewandowski ile yönetim arasında gerilim giderek tırmanıyor.
Barcelona'nın tekliflerine olumsuz yanıt veren Bayern, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lewandowski'yi takımda tutmak istiyor.
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Dortmund'dayken de niyetlenmişti
Yıldız golcünün eski danışmanı Maik Barthel, 2013'te de benzer bir durumun yaşandığını açıkladı.
Barthel'e göre; Dortmund'la 2014'e kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski, Bayern'e gidebilmek için antrenmanlara çıkmama seçeneğini değerlendirmiş, fakat sonrasında bu plandan vazgeçmişti.
Bir yıl daha Dortmund forması giyen Lewandowski 2014 yazında bedelsiz olarak Bayern'in yolunu tutmuştu.
Barthel, Lewandowski'nin bu kez grev kararını hayata geçirebileceğini düşünüyor. Bayern CEO'su Oliver Kahn, Sadio Mane'nin imza töreninde Lewandowski'yi kampta görmeyi beklediklerini söylemişti.
Barcelona teklifi 50 milyon euro'ya çıkardı
Bayern Onursal Başkanı Uli Hoeness, Aachen'de katıldığı bir kongrede Lewandowski'nin greve gimesinden endişe etmediklerini açıkladı.
Alman medya çıkan haberlere göre; Barcelona'nın Lewandowski konusundaki ısrarı sürüyor. İspanyollar 40 milyon euro + 10 milyon euro bonuslardan oluşan yeni bir teklifle Bayern'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Lewandowski ve temsilcileriyle yakın teması sürdüren Barcelona'nın 35 milyon euro'luk ilk teklifine Bayern'den ret gelmişti.Daha fazla okuma