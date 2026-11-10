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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Barcelona'ya transfer gündemde mi? Pedro Porro, Joan Laporta'nın kendisine duyduğu hayranlığın ardından Barcelona'nın ilgisi hakkında sessizliğini bozdu

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Tottenham Hotspur’un yıldızı Pedro Porro, Barcelona’nın kendisine yönelik süren transfer ilgisinden gurur duyduğunu itiraf etti. Katalan devi, sağ bekte uzun vadeli bir çözüm arıyor. 2026 Dünya Kupası’nda dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak konumunu pekiştiren İspanyol millî futbolcu, başkan Joan Laporta’nın öncelikli transfer hedeflerinden biri hâline geldi. Tottenham’a bağlılığına rağmen 27 yaşındaki oyuncunun son açıklamaları, La Liga’ya dönme ihtimalinin geleceğinde önemli bir etken olmaya devam ettiğini gösteriyor.

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Katalanların ilgisi gurur veriyor

Porro'nun yükselişi, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde gözden kaçmadı. Savunma oyuncusu artık mevkisinin en iyi isimlerinden biri olarak görülüyor. Barcelona ve Real Madrid'in yaz aylarında kendisi hakkında bilgi aldığı yönündeki haberlerin ardından eski Sporting CP oyuncusu, Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentileri değerlendirdi.

Kuzey Londra'daki sözleşmesi 2031'e kadar sürse de Hansi Flick'in takımı savunma seçeneklerini güçlendirmeye çalışırken Camp Nou'ya gidebileceği yönündeki haberler giderek artıyor. Özellikle İspanya'nın son dönemde uluslararası arenada elde ettiği başarılardaki önemli rolünün ardından Porro'ya yönelik ilgi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu da onu transfer piyasasının en çok aranan oyuncularından biri hâline getiriyor.

Avrupa'da beş kez şampiyon olan kulüple adının anılmasına ilişkin haberlere değinen sağ bek, böyle bir ilginin kendisi için ne kadar değerli olduğunu dile getirdi. “Evet, elbette bu bir iltifat. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri sizinle ilgilendiğinde, en azından söylenen bu, bu her zaman iyidir. Çünkü işimi iyi yaptığım anlamına gelir. Aynı yolda devam etmeliyim,” dedi SPORT'a.

Porro, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın oyun tarzını kişisel olarak beğendiğinin ortaya çıkmasına da şöyle yanıt verdi: “Bunu görmemiştim. Onun açısından da bir iltifat. Daha önce söylediğim gibi, örneğin benim kulübüm dışında başka bir kulübün başkanının yaptığınız işi takdir etmesi güzel. Bu, işleri iyi yaptığım anlamına gelir.”

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Tottenham projesine bağlılığı

Ülkesinden gelen bu önemli ilgiye rağmen Porro, Tottenham Hotspur Stadium'daki sorumluluklarına odaklanmayı sürdürüyor. İngiltere'deki mevcut durumunu değerlendiren Porro şunları söyledi: “Daha önce de söylediğim gibi, kulübümle sözleşmem var ve orada çok mutluyum. Buna saygı da göstermeliyim. Futbol böyle bir şey: Haberler, söylentiler çıkıyor ama şu anda millî takıma odaklanmış durumdayım. Sonrasını göreceğiz.”

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Tottenham'ın son dönemde yaşadığı zorluklar sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Evet, zor. Her zaman üst sıralarda mücadele etmiş takımımı bu durumda görmek beni üzüyor. Ama bunların hepsi yeni bir projenin parçası. Teknik direktör geçen yıl, yedi maç kala geldi. Bu yıla mümkün olan en iyi şekilde başlayamadık ama biraz daha olumlu bir ivme yakalıyoruz ve bu iyi bir şey. Umarım yükselmeye devam edebiliriz.”

Hedefleri ve Lamine Yamal ile bağları

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images

Ülkesinden gelen bu önemli ilgiye rağmen Porro, Tottenham Hotspur Stadium'daki sorumluluklarına odaklanmayı sürdürüyor. İngiltere'deki mevcut durumunu değerlendiren Porro şunları söyledi: “Daha önce de söylediğim gibi, kulübümle sözleşmem var ve orada çok mutluyum. Buna saygı da göstermeliyim. Futbol böyle bir şey: Haberler, söylentiler çıkıyor ama şu anda millî takıma odaklanmış durumdayım. Sonrasını göreceğiz.”

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Tottenham'ın son dönemde yaşadığı zorluklar sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Evet, zor. Her zaman üst sıralarda mücadele etmiş takımımı bu durumda görmek beni üzüyor. Ama bunların hepsi yeni bir projenin parçası. Teknik direktör geçen yıl, yedi maç kala geldi. Bu yıla mümkün olan en iyi şekilde başlayamadık ama biraz daha olumlu bir ivme yakalıyoruz ve bu iyi bir şey. Umarım yükselmeye devam edebiliriz.”

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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