Barcelona'ya transfer gündemde mi? Pedro Porro, Joan Laporta'nın kendisine duyduğu hayranlığın ardından Barcelona'nın ilgisi hakkında sessizliğini bozdu

Tottenham Hotspur’un yıldızı Pedro Porro, Barcelona’nın kendisine yönelik süren transfer ilgisinden gurur duyduğunu itiraf etti. Katalan devi, sağ bekte uzun vadeli bir çözüm arıyor. 2026 Dünya Kupası’nda dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak konumunu pekiştiren İspanyol millî futbolcu, başkan Joan Laporta’nın öncelikli transfer hedeflerinden biri hâline geldi. Tottenham’a bağlılığına rağmen 27 yaşındaki oyuncunun son açıklamaları, La Liga’ya dönme ihtimalinin geleceğinde önemli bir etken olmaya devam ettiğini gösteriyor.

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Katalanların ilgisi gurur veriyor

Porro'nun yükselişi, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde gözden kaçmadı. Savunma oyuncusu artık mevkisinin en iyi isimlerinden biri olarak görülüyor. Barcelona ve Real Madrid'in yaz aylarında kendisi hakkında bilgi aldığı yönündeki haberlerin ardından eski Sporting CP oyuncusu, Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentileri değerlendirdi.

Kuzey Londra'daki sözleşmesi 2031'e kadar sürse de Hansi Flick'in takımı savunma seçeneklerini güçlendirmeye çalışırken Camp Nou'ya gidebileceği yönündeki haberler giderek artıyor. Özellikle İspanya'nın son dönemde uluslararası arenada elde ettiği başarılardaki önemli rolünün ardından Porro'ya yönelik ilgi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu da onu transfer piyasasının en çok aranan oyuncularından biri hâline getiriyor.

Avrupa'da beş kez şampiyon olan kulüple adının anılmasına ilişkin haberlere değinen sağ bek, böyle bir ilginin kendisi için ne kadar değerli olduğunu dile getirdi. “Evet, elbette bu bir iltifat. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri sizinle ilgilendiğinde, en azından söylenen bu, bu her zaman iyidir. Çünkü işimi iyi yaptığım anlamına gelir. Aynı yolda devam etmeliyim,” dedi SPORT'a.

Porro, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın oyun tarzını kişisel olarak beğendiğinin ortaya çıkmasına da şöyle yanıt verdi: “Bunu görmemiştim. Onun açısından da bir iltifat. Daha önce söylediğim gibi, örneğin benim kulübüm dışında başka bir kulübün başkanının yaptığınız işi takdir etmesi güzel. Bu, işleri iyi yaptığım anlamına gelir.”

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Tottenham projesine bağlılığı

Ülkesinden gelen bu önemli ilgiye rağmen Porro, Tottenham Hotspur Stadium'daki sorumluluklarına odaklanmayı sürdürüyor. İngiltere'deki mevcut durumunu değerlendiren Porro şunları söyledi: “Daha önce de söylediğim gibi, kulübümle sözleşmem var ve orada çok mutluyum. Buna saygı da göstermeliyim. Futbol böyle bir şey: Haberler, söylentiler çıkıyor ama şu anda millî takıma odaklanmış durumdayım. Sonrasını göreceğiz.”

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Tottenham'ın son dönemde yaşadığı zorluklar sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Evet, zor. Her zaman üst sıralarda mücadele etmiş takımımı bu durumda görmek beni üzüyor. Ama bunların hepsi yeni bir projenin parçası. Teknik direktör geçen yıl, yedi maç kala geldi. Bu yıla mümkün olan en iyi şekilde başlayamadık ama biraz daha olumlu bir ivme yakalıyoruz ve bu iyi bir şey. Umarım yükselmeye devam edebiliriz.”

Hedefleri ve Lamine Yamal ile bağları

Getty Images

Ülkesinden gelen bu önemli ilgiye rağmen Porro, Tottenham Hotspur Stadium'daki sorumluluklarına odaklanmayı sürdürüyor. İngiltere'deki mevcut durumunu değerlendiren Porro şunları söyledi: “Daha önce de söylediğim gibi, kulübümle sözleşmem var ve orada çok mutluyum. Buna saygı da göstermeliyim. Futbol böyle bir şey: Haberler, söylentiler çıkıyor ama şu anda millî takıma odaklanmış durumdayım. Sonrasını göreceğiz.”

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Tottenham'ın son dönemde yaşadığı zorluklar sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Evet, zor. Her zaman üst sıralarda mücadele etmiş takımımı bu durumda görmek beni üzüyor. Ama bunların hepsi yeni bir projenin parçası. Teknik direktör geçen yıl, yedi maç kala geldi. Bu yıla mümkün olan en iyi şekilde başlayamadık ama biraz daha olumlu bir ivme yakalıyoruz ve bu iyi bir şey. Umarım yükselmeye devam edebiliriz.”