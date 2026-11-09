Atlético Madrid oyuncuları, Metropolitano'da oynanan karşılaşmada Barcelona'nın (2-1) kazanmayı hak ettiğini kabul etse de, Javier Alberola Rojas'ın verdiği hakem kararları Madrid ekibinin soyunma odasında bir rahatsızlık havası oluşturdu. Oyuncular, özellikle ilk yarıda, bu kararları faullere ve itirazlara yaklaşımda tutarsız buldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Atlético Madrid oyuncuları mağlubiyeti mazur göstermek için hakemliği bahane etmedi; ancak kapalı kapılar ardında, faullerin değerlendirilmesi ve sarı kart gösterilmesi konusunda çifte standart olarak niteledikleri duruma dair çekincelerini dile getirdiler. Oyuncular, Barcelona'lı futbolcuların birçok pozisyonda disiplin cezalarından kurtulduğunu düşündü.

Teknik açıdan ise, Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone ya da oyuncuları mağlubiyet için herhangi bir mazeret öne sürmedi. Teknik direktör, Barcelona'nın kendi takımına karşı bir gole karşılık iki gol atmayı başarmasına dayanarak sonucu adil olarak nitelendirdi.

Koke ise mağlubiyeti hücum verimliliğinin eksikliğine bağlarken, Baena takımın sahada en iyi seviyesini ortaya koymadığı takdirde hedeflerine ulaşamayacağına dikkat çekti.

Ancak hakemle ilgili itirazlar oyuncuların konuşmalarında yer almayı sürdürdü. Özellikle Alberola Rojas'ın ilk yarıda Barcelona'lı oyunculara birden fazla sarı kart göstermemesi, Atlético oyuncularının uyarıyı hak ettiğini düşündüğü pozisyonlar bulunmasına rağmen eleştiri konusu oldu.

Bu pozisyonlar arasında Raphinha'nın Koke'ye yaptığı müdahale, bazı tutma anları ve ayrıca Atlético oyuncularının hakemin aşırı derecede müsamaha gösterdiğini düşündüğü Barcelona'lı oyuncuların itirazları yer aldı.

İki takımın işlediği faul sayısının eşit olmasına, her birinin 14 faulle, rağmen Atlético Madrid 3 sarı kart görürken Barcelona 1 sarı kart gördü. Bu durum, Madrid ekibi oyuncularının disiplin cezalarının uygulanmasında bir eşitsizlik olduğu yönündeki hissini pekiştirdi.