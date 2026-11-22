AS gazetesi ve Cadena SER radyosunun hakem uzmanı Iturralde Gonzalez, Barcelona'nın oyuncusu Fermin Lopez'i Villarreal maçında yaşananlar nedeniyle bekleyen cezayı açıkladı.

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Fermin, ikinci yarıda bir hakem kararına öfkeyle itiraz etmesinin ardından kırmızı kart gördü ve hakem kartı kendisine gösteremeden sahayı terk etti.

Maçın hakemi Hernandez Hernandez, raporunda Fermin'e 74. dakikada, yedek kulübesinden kalkıp dördüncü hakemin yanına giderek yüksek sesle "Benimle uğraşma" diye bağırması ve itirazı nedeniyle kırmızı kart gösterdiğini açıkladı.

Hakem raporunda ayrıca şu ifadeye yer verdi: "Oyuncunun, ben kırmızı kartı gösteremeden sahayı terk edip soyunma odasına doğru gittiğini de gördüm."

Iturralde Gonzalez'e göre Fermin, yedek kulübesinden yaptığı itiraz nedeniyle iki maç men cezası alacak.

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Bu da genç oyuncunun Riazor'da oynanacak Deportivo La Coruña maçında ve Camp Nou'daki Atletico Madrid karşılaşmasında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

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Fermin'in Atletico Madrid maçını kaçırması (gerçekleşmesi halinde), bu merakla beklenen karşılaşmayı kazanmak için tüm silahlarını devreye sokacak Barça için ağır bir darbe olacak.

Her halükarda Barcelona, kırmızı kart kararına itiraz edecek. Katalan kulübü, kartın haksız olduğunu, yaşananın tüm maçlarda olağan şekilde görülen ve ceza gerektirmeyen basit bir itiraz olduğunu düşünüyor.

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Yine de Fermin'in Deportivo maçını kaçırması kuvvetle muhtemel. Kulüp ise oyuncunun Atletico Madrid maçında forma giyebilmesini sağlamak için çaba gösterecek.

Flick'in öfkesi

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, maçın ardından olayla ilgili konuştu. Flick, orta saha oyuncusunun ne söylediğini duymadığı için Fermin ile dördüncü hakem arasında tam olarak ne yaşandığını bilmediğini vurguladı ve hakemin dikkatini Barcelona yedek kulübesine yönelttiğini belirtti.

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Alman çalıştırıcı, kırmızı kartla ilgili açıklama istemek için hakemin yanına gittiğinde kendisine de sarı kart gösterilmesine şaşırdığını ekledi. Bu durum, maçtaki hakem kararlarına duyduğu öfkeyi daha da artırdı.

Alman teknik adam, hakem Hernandez Hernandez'e yönelik rahatsızlığını gizlemedi ve yaşananların bu hakemle ilk kez başına gelmediğini ima ederek "Bu hakemle hep aynı şey oluyor" dedi. Bu sözler, hakemin kararlarına yönelik itirazlarının birikmiş olduğuna işaret ediyordu.

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Flick'in eleştirileri maçtaki diğer bazı pozisyonları da kapsadı. Lamine Yamal'a yapılan bariz faullerin hakem tarafından verilmediğini düşünen Flick, aynı zamanda oyuncularından kararları kabullenmelerini ve sahada daha iyi bir performans ortaya koymaya odaklanmalarını istedi.

Fermin'in kırmızı kartının yarattığı tartışmalara rağmen Flick, oyuncularının tepkisini ve zorlu başlangıcın üstesinden gelme becerilerini övmeyi ihmal etmedi. Barcelona, ilk yedi dakikada iki golle geriye düşmesinin ardından dengesini yeniden bulmuş ve skoru lehine çevirmişti.

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Flick, takımın ikinci yarıda organizasyon ve hücum hareketlerindeki gelişmeyle çok daha iyi bir seviye ortaya koyduğunu, bunun da maçın getirdiği baskıya rağmen oyuna geri dönüp galibiyeti almalarına yardımcı olduğunu düşünüyor.