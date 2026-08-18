Barcelona taraftarı Rodri'nin gelişiyle coşku dolu bir hava yaşarken, İspanyol yıldızın transferi Katalan kulübünün kasasına ekstra ücret ödemekten kurtaracak dikkat çekici bir mali detayı ortaya çıkardı; tıpkı bu yaz gerçekleşen diğer transferlerin aksine.

Rodri, Katalan başkentine varır varmaz büyük mutluluğunu dile getirmiş, Barcelona yönetimine teşekkür etmiş ve Haziran 2030'a kadar uzanan sözleşmesinin önümüzdeki dört yılı boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Transferin bedeli 60 milyon euro sabit ücret ve buna ek olarak 11 milyon euro bonuslar olarak belirlenmişti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, bu anlaşma yalnızca Barcelona için değil, oyuncunun eski kulüpleri Villarreal ve Atletico Madrid için de önemli bir mali tasarruf sağlayacak.

Sırrın kaynağı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu nezdindeki 57.809 euro tutarındaki ilk kayıt ücreti maddesinde yatıyor. Bu ücret, herhangi bir oyuncunun İspanya Ligi'ndeki A takıma ilk kez kaydedilmesi sırasında yalnızca bir kez ödeniyor.

Rodri'nin durumunda Barcelona bu tutarı ödemek zorunda kalmayacak; çünkü oyuncu, Villarreal onu A takıma çıkardığında zaten A takım oyuncusu olarak kayıtlıydı ve bu ücret o dönemde sarı-lacivertli kulüp tarafından ödenmişti. Bir sezon sonra oyuncu Atletico Madrid'e transfer oldu ve bu kulüp de aynı avantajdan yararlanarak ücreti bir kez daha ödemedi. Şimdi aynı durum Barcelona için de geçerli olacak.

Anthony Gordon ve Karim Adeyemi transferlerinde ise durum tamamen farklı. İkili, kariyerlerinde ilk kez İspanya Ligi'ne katılacak; bu da Barcelona'yı her biri için 57.809 euro tutarında ilk kayıt ücretini ödemeye mecbur bırakacak. Böylece La Liga'da resmi olarak kaydedildiklerinde toplam tutar 115.618 euroya ulaşacak.