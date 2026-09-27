24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Çeviri:

Barcelona'ya para cezaları ve tazminatlar: Camp Nou gecesi Feyenoord'a ağır faturaya mal oldu

Barcelona U19 - Feyenoord U19
Barcelona U19
Feyenoord U19
UEFA Youth League
İspanya
Hollanda

Ne oldu?

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), taraftarlarının Barcelona ile Camp Nou'da oynanan karşılaşma sırasındaki davranışları nedeniyle Feyenoord'a para cezası verdi. Söz konusu maçta ırkçı davranışlar, sahaya cisim atılması ve uygunsuz tezahüratların yanı sıra konuk takım tribünlerinde hasara yol açan olaylar yaşanmıştı.

UEFA kararına göre, Hollanda kulübüne verilen cezalar toplam 74.375 avroya ulaştı; bunun 25 bin avroluk kısmı taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle uygulandı.

Avrupa Futbol Federasyonu ayrıca Feyenoord taraftarlarının bir sonraki deplasman maçındaki bilet kotasını yüzde 25 oranında kısmaya karar verdi; böylece kota, ev sahibi takımın stat kapasitesinin yüzde 5'inden yüzde 3,75'ine geriledi. Cezanın uygulanması ise karar tarihinden itibaren iki yıl süreyle denetimli olarak ertelendi.

Cezalar ayrıca sahaya cisim atılması nedeniyle 26.375 avro ve bir spor etkinliği sırasında uygunsuz bir mesajın yayılması nedeniyle 10 bin avroluk para cezasını da kapsadı. Bunun yanında, Camp Nou'da yaşanan tahribat olayları gerekçesiyle 13 bin avroluk ek bir para cezası uygulandı.

Cezalar para cezalarıyla da sınırlı kalmadı; UEFA, Feyenoord'a, taraftarlarının konuk takım tribünlerinde neden olduğu hasarların maliyetini çözüme kavuşturmak amacıyla 30 gün içinde Barcelona ile iletişime geçme zorunluluğu getirdi.

UEFA Youth League
Galatasaray U19 crest
Galatasaray U19
GLT
Barcelona U19 crest
Barcelona U19
BAU
UEFA Youth League
Feyenoord U19 crest
Feyenoord U19
FEY
Como U19 crest
Como U19
COM

Bu cezalar, Avrupa Futbol Federasyonu'nun kulüpler için düzenlediği turnuvaların ilk hafta maçlarında yaşanan olaylara ilişkin aldığı kararlar paketi kapsamında geldi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin