Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), taraftarlarının Barcelona ile Camp Nou'da oynanan karşılaşma sırasındaki davranışları nedeniyle Feyenoord'a para cezası verdi. Söz konusu maçta ırkçı davranışlar, sahaya cisim atılması ve uygunsuz tezahüratların yanı sıra konuk takım tribünlerinde hasara yol açan olaylar yaşanmıştı.

UEFA kararına göre, Hollanda kulübüne verilen cezalar toplam 74.375 avroya ulaştı; bunun 25 bin avroluk kısmı taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle uygulandı.

Avrupa Futbol Federasyonu ayrıca Feyenoord taraftarlarının bir sonraki deplasman maçındaki bilet kotasını yüzde 25 oranında kısmaya karar verdi; böylece kota, ev sahibi takımın stat kapasitesinin yüzde 5'inden yüzde 3,75'ine geriledi. Cezanın uygulanması ise karar tarihinden itibaren iki yıl süreyle denetimli olarak ertelendi.

Cezalar ayrıca sahaya cisim atılması nedeniyle 26.375 avro ve bir spor etkinliği sırasında uygunsuz bir mesajın yayılması nedeniyle 10 bin avroluk para cezasını da kapsadı. Bunun yanında, Camp Nou'da yaşanan tahribat olayları gerekçesiyle 13 bin avroluk ek bir para cezası uygulandı.

Cezalar para cezalarıyla da sınırlı kalmadı; UEFA, Feyenoord'a, taraftarlarının konuk takım tribünlerinde neden olduğu hasarların maliyetini çözüme kavuşturmak amacıyla 30 gün içinde Barcelona ile iletişime geçme zorunluluğu getirdi.

Bu cezalar, Avrupa Futbol Federasyonu'nun kulüpler için düzenlediği turnuvaların ilk hafta maçlarında yaşanan olaylara ilişkin aldığı kararlar paketi kapsamında geldi.