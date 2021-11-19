Barcelona’ya kötü haber: Sakatlığı nükseden Pedri bir ay daha yok

Barcelona’nın genç yıldızı Pedri, iyileşme sürecinde tekrarlayan sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

18 yaşındaki oyuncu ilk olarak Eylül ayında Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında uyluğundan sakatlanmıştı.

Dönüşü bir ay ertelendi

Catalunya Radio’nun haberine göre; yaşanan bu talihsiz gelişme Pedri’nin formasına kavuşmasını bir ay daha geciktirecek.

Pedri’nin bu sezon yaşadığı sakatlık sorunlarına, geçen sezon boyunca biriken maç yükünün neden olup olmadığı tartışılıyor.

2020/21 sezonunda Barcelona ve İspanya milli takımı adına toplam 75 maça çıkarak akıllara durgunluk veren bir istatistiğe imza atan Pedri, bu sezon sadece dört maçta forma giyebildi.

Sakat listesi kabarık

Barcelona sakatlıkları bulunan Ousmane Dembele, Ansu Fati, Sergino Dest ve Martin Braithwaite’in yanı sıra kalbinde bir problem bulunan Sergio Agüero’dan da faydalanamıyor.

Ronald Koeman’ın yerine göreve getirilen Xavi, tekrarlayan sakatlık problemlerini çözmeyi kulüpteki önceliklerinden biri olarak belirlemişti.

Kas sakatlıklarının fazlalığından endişe duyan Xavi, yöneticilerle bir toplantı yaparak takımın sağlık departmanında revizyona gidilmesini talep etmişti.