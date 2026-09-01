Barcelona'nın yeni forveti Brezilyalı Gabriel Jesus, Julian Alvarez'e alternatif bir seçenek olarak görülmesinden dolayı kendini aşağılanmış hissetmediğini vurgularken, Atletico Madrid forvetinin B planı olarak nitelendirilmesinden çok daha fazla rahatsız olduğu başka bir konu bulunduğuna dikkat çekti.

Jesus, Barcelona'nın yeni oyuncusu olarak yapılan tanıtım töreninde, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bu durum beni rahatsız etmiyor ve kendimi aşağılanmış hissetmiyorum. Beni rahatsız eden şey, kötü bir insan olduğumu söylemeleri olurdu ama bunu hayatım boyunca kimse bana söylemedi."

Brezilyalı forvet şöyle devam etti: "Beni rahatsız eden şey futbol oynamamak. Şimdi burada, Barcelona'da bulunma fırsatım var. Aynı fırsata 10 yıl önce de sahiptim ama hayat beni başka bir yola götürdü." Bu sözleriyle Jesus, Manchester City'ye ardından da Arsenal'e transfer olmasına gönderme yaptı.

Barcelona bugün salı günü, 29 yaşındaki Gabriel Jesus ile üç sezonluk anlaşma yaptığını resmen açıklamış, böylece oyuncu Katalan takımında 2029 yazına kadar kalacaktı.

"Mundo Deportivo"ya göre, Jesus'un Arsenal'den Barcelona'ya transferinin bedeli 10 milyon avro oldu. Oyuncu dün Barcelona'ya gelmiş ve transferin resmen tamamlanmasından önce sağlık kontrolünden geçmişti.

Jesus, Barcelona'nın bu yaz transfer döneminde yaptığı yedinci transfer oldu. Kendisinden önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bicho, Rodrigo Hernandez, Joao Cancelo ve Dominik Livakovic gelmişti.

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Jesus ile yapılan anlaşma, Atletico Madrid'in Arjantinli Julian Alvarez'in transferi konusunda müzakerelere girmeyi reddetmesinin ardından geldi. Bunun üzerine Barcelona, hücum hattına bir alternatif arayışıyla transfer piyasasında hızlı hareket etmeye karar verdi ve tercihini Brezilyalı forvetten yana kullandı.

Jesus, son iki sezonda sakatlıklardan muzdarip olduktan sonra Barcelona'da en iyi seviyesine geri dönmeyi umuyor. Oyuncu, kulübe geldiğinde fiziksel olarak "mükemmel" durumda olduğunu vurgulamıştı.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ise transferi memnuniyetle karşılayarak, Jesus'un "üst düzey bir forvet olduğunu ve takım için önemli olacağını" belirtti.

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