Barcelona kulübü, bu yaz transfer döneminde Katalan kulübünün hedeflerinden biri olan Brezilyalı Joao Pedro'nun olağanüstü performansını izledikten sonra büyük hayıflanma yaşayacak. Zira Brezilyalı oyuncu, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun Avustralya topraklarındaki ilk hazırlık maçında Chelsea'yi Western Sydney Wanderers karşısında heyecan dolu bir galibiyete (6-4) taşıyan, yalnızca 10 dakika içinde muhteşem bir hat-trick kaydetti.

Maçın 60. dakikasında oyuna girdikten sonra sadece 10 dakikada peş peşe 3 gol atan Joao Pedro, Avustralya sahasında 10 golün görüldüğü çılgın bir maçta galibiyeti Chelsea'nin lehine çevirdi.

Barcelona bu yaz Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için büyük ilgi göstermişti; ancak Chelsea, Londra ekibinin yeni teknik direktörü Alonso'nun projesinde temel taşlarından biri olacağı anlaşılan Brezilyalı forvete yönelik her türlü girişimin kapısını kesin olarak kapattı.

Chelsea maça genç bir kadroyla başladı. Alonso, ilk on birinde geniş çaplı değişiklikler yaptı ve son yarım saatte yıldızlarını sahaya sürerek galibiyeti kesinleştirmeden önce genç oyunculardan oluşan bir grubu tercih etti. Bu da yeni antrenörlük felsefesinin açık bir göstergesiydi.

Henüz 17 yaşında olan ve gelecek ay 18 yaşına basana kadar resmi olarak takıma katılmayacak olan genç oyuncu Dastan Satpayev, maçın başlamasından yalnızca 7 dakika sonra bir hızlı hücumun ardından muhteşem bir golle Chelsea adına skoru açtı.

Ancak ev sahibi ekip güçlü bir karşılık verdi ve birlikte nadiren oynamış olan genç Chelsea takımının zaaflarından yararlanarak maçın başında daha üstün taraf oldu; Anthony Pantazopoulos bir köşe vuruşunda kafayla beraberlik golünü kaydetti, ardından Aidan Hammond, Josh Acheampong ve Tosin Adarabioyo'yu geçtikten sonra takımına öne geçme golünü armağan etti.

Ancak Chelsea'nin hücum kalitesi devre arasından önce ortaya çıktı; Dario Essugo, Satpayev'in muhteşem pasının ve henüz 17 yaşını geçmemesine rağmen dikkat çekici bir performans sergileyen Reggie Walsh ile yaptığı top alışverişinin ardından 2-2'lik beraberlik golünü attı.

İkinci yarıda Chelsea, orta sahada henüz 16 yaşında olan iki oyuncuyla, Mehdi Nikol Gazouli ve Reggie Watson ile başladı. Bu da Alonso'nun projesini kurarken gençlere güvendiğinin açık bir işaretiydi.

60. dakikada Alonso, ilk takımın yıldızlarını dahil ettiği çok sayıda değişiklik yaptı; ancak bu, Dylan Siclona'nın sol ayağıyla yaptığı sert bir vuruşla Western Sydney'nin üçüncü golünü kaydetmesinin ardından takımın bir gol geride olduğu bir anda gerçekleşti.

Bunun yıldızların motivasyonunu artırdığı görüldü; kale çizgisine kadar giden Joao Pedro'nun muhteşem pasının ardından Jimmy Gittens yakın mesafeden beraberlik golünü attı ve böylece Brezilyalı olağanüstü gösterisine başladı.

Yıldızların girmesine rağmen Western Sydney yeniden öne geçti; Awer Lol, Estevao Willian'ın bir hatasından yararlanarak birebir pozisyonda bir gol kaydetti ve skor 4-4'e geldi.

O andan itibaren Chelsea geriye dönüp bakmadı; Joao Pedro ilk golünü muhteşem bir falso vuruşuyla kaydetti, iki dakikadan kısa bir süre sonra ikinci golünü ekledi, ardından bir köşe vuruşundan Chelsea'nin altıncı golünü atarak hat-trick'ini tamamladı.

Alonso, belki de Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye bir teşekkür mesajı gönderecek; çünkü Dünya Kupası sonrasında yeterince dinlenme fırsatı bulan Joao Pedro maçın gidişatına tamamen hâkim oldu ve yeni sezonda Chelsea'nin başlıca hücum silahlarından biri olacağını kanıtladı.