Ballon d'Or (Altın Top) ödülüne aday gösterilen otuz kişilik liste, bugün salı günü açıklandı ve bu durum Barcelona kulübünde karışık duygulara yol açtı.

Liste; Lamine Yamal, Cubarsí ve Rodri'nin (geçen sezon Manchester City forması giyen oyuncu) yanı sıra Ferran Torres'i (halihazırda Paris Saint-Germain'de oynayan oyuncu) kapsıyordu.

Bununla birlikte, "Blaugrana" kadrosundan iki önemli isim eksikti; zira Pedri ve Raphinha, listede kendilerine bir yer ayırmayı başaramadı. Şunu da belirtelim ki, Tenerife kökenli oyuncu önceki sürümde on birinci sırada yer alırken, Brezilyalı oyuncu beşinci sıraya gelmişti.

Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın iki yıldızının listeden çıkarılmasını haksızlık olarak nitelendirdi.

Pedri her ne kadar Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergileyememiş olsa da -zira teknik direktör De la Fuente onun mevkiinde Fabián'a güvenmeyi tercih etmişti- Barcelona'nın başarılarında merkezi bir rol oynadı.

Buna karşılık, Raphinha da Dünya Kupası'nda parlamadı (zira Brezilya milli takımı turnuvanın hayal kırıklıklarından biriydi) ve kulübüyle geçirdiği sezon, 2024-2025 sezonunda kaydettiği çarpıcı rakamların seviyesine ulaşmadı. Yine de, Sadio Mané, Julián Quiñones ve Dayot Upamecano gibi oyuncuları içeren geniş bir listede bu iki ismin yokluğu şaşırtıcı bir durum olmaya devam ediyor.

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Bu listenin, birçok ismin dışarıda bırakılması nedeniyle tartışma yaratacağı kesin. Pedri ve Raphinha'nın durumları buna en iyi örnek; özellikle de her ikisinin de şu anda parlak bir dönemden ve mükemmel bir seviyeden geçtiği düşünüldüğünde.

Geçen sezon Pedri, Barcelona kulübüyle 43 maça çıktı, 2 gol attı ve 12 gole asist yaptı. Daha da önemlisi, İspanya Ligi'ne hükmeden, İspanya Süper Kupası'nı kazanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmaya ramak kalan bir takımın oyun kurucusuydu.

Raphinha ise 33 maçta 21 gol atıp 8 gole asist yaptı. En üst seviyesinde olmasa da, bu rakamlar yine de etkileyici olmaya devam ediyor.

Her ikisi de teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda temel bir unsur; bu listeden çıkarılmalarının, dünya futbolu sahnesinde seçkin oyunculardan olduklarını kanıtlamak için onlara bir motivasyon oluşturacağına şüphe yok.

Barcelona'nın Altın Top'u kazanma umutları büyük ölçüde Lamine Yamal'a bağlı; her ne kadar Rodri -hatta Pau Cubarsí- de rekabet çemberine girebilecek olsa da.

Salı günü, "Rocafonda" mahallesi kökenli oyuncu örnek bir basın toplantısı gerçekleştirdi; bu toplantıda toplumsal çıkarı kişisel çıkarların önüne koydu ve aynı zamanda zarafetle öne çıkan bir üslupla konumunu kanıtlamayı başardı.

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