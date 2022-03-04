GOAL, Barcelona'nın Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağına giderek daha fazla ikna olduğunu doğruluyor.

Mbappe'nin geleceği, dünya futbolunun en büyük hikayelerinden biri konumunda. Paris Saint-Germain'in süper yıldızı, kulüple olan sözleşmesini bu sezonun sonunda tamamlıyor.

Bu, genç yıldızın bu yaz istediği kulübe katılmakta özgür olduğu ve PSG ile yeniden sözleşme imzalama seçeneğine de sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak Barcelona, Mbappe'yi transfer etme umutlarının giderek azaldığına inanıyor.

Ne biliyoruz?

Barcelona, Mbappe'yi transfer etmekle ilgilenen birkaç büyük kulüpten biri, ancak yarışta Real Madrid'in pole pozisyonunda olduğuna inanıyorlar.

Aslında, Mbappe'nin temsilcileri ile Real Madrid başkanı Florentino Perez arasında zaten bir anlaşma yapılmış olabileceğine inanıyorlar.

Üst düzey bir Barcelona yetkilisi, "Florentino'nun Mbappe'yi şimdi kaybetmesi çok zor olurdu. Bir şeyler imzalamış olmalılar" diyor.

Real Madrid tarafında ise kulüp, oyuncuyla herhangi bir anlaşma olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Ancak Barcelona şimdi Mbappe liderliğindeki Real Madrid ile rekabet edecek bir kadro kurmaya odaklanmış durumda.

Bu kadro için en büyük hedefleri Borussia Dortmund yıldızı Erling Haaland ancak Barcelona bunun zor bir transfer olacağını biliyor.

Haaland ile sözleşme imzalamak için kulübün oyuncu satması, görsel-işitsel içerik yapımcısı Barca Studios gibi varlıkları satarak para toplaması ve nihayetinde takımın toplam maaş harcamasını azaltması gerekecek.

Kulüp ayrıca bu yaz Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen ve Franck Kessie gibi serbest oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Bu da Haaland'ı transfer etmek için büyük bir transfer ücreti harcamalarına izin verebilir.

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