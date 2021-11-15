Barcelona’ya dönen Dani Alves: Süperkahraman gibi hissediyorum

Camp Nou’ya duygusal bir dönüş yapan Dani Alves, Barcelona formasını yeniden sırtına geçirdiğinde kendini bir ‘süperkahraman’ gibi hissettiğini itiraf etti.

38 yaşındaki Brezilyalı, Barcelona’da sekiz yıl top koşturduktan sonra 2016 yılında takımdan ayrılmıştı. Eski takım arkadaşı Xavi’nin teknik direktörlüğe gelmesiyle Dani Alves’e de Katalunya’ya dönüş yolu açıldı.

Bu beklenmedik ikinci şanstan dolayı yaşadığı mutluluğu gizlemeyen Alves, son dönemde yaşadığı problemlere rağmen Barcelona’nın hala dünyanın en büyük kulübü olduğuna inanıyor.

Ne söyledi?

Sağlık kontrollerinin ardından BarcaTV’ye konuşan Alves yaşadığı hisleri anlattı.

“Hala şoktayım. Daha önce de söylediğim gibi, uzun süredir kulübe dönmek istiyordum. İki kez dönmeye çalıştım, ama bu mümkün olmamıştı.”

“Şimdiyse, saha içinde ve dışında kulübe ne kadar bağlı olduğumu iyi bilen insanlarla çalışma keyfine ve ayrıcalığına yeniden kavuştum.”

“Her zaman söylemişimdir, giydiğimde bir süperkahraman gibi hissetmemi sağlayan iki forma var, biri Barcelona, biri de Brezilya forması. Bu formayı yeniden giymek bana güç ve adrenalin aşılıyor. Umarım bunu takım arkadaşlarıma da aktarabilirim.”

“Futbol hayatımdaki en güzel anları Barcelona’da yaşadım. Evim burada, en yakın olduğum insanlar burada yaşıyor. Barcelona’ya dönmem kaçınılmazdı.”

“Futbolcu olarak dönmek güzel bir sürpriz oldu, ama bu şekilde olmasa bile Barcelona’ya yine dönerdim, çünkü bu harika şehre aşığım.”

“Barcelona olarak dünyanın en iyi kulübü olduğumuza inanmalıyız. Bazen ‘dünyanın en iyi kulübü’ demek laf salatasından ibaret gibi duruyor, ama başka takımlarda da oynadım ve sözlerimin arkasındayım. Barcelona dünyanın en iyi kulübü, Barcelona’nın eşi benzeri yok.”

“Bunları sadece burada olduğum için söylemiyorum. Kulüpten ayrılan herkes ne demek istediğimi anlayacaktır. Burada olmak büyük bir onur.”

Alves’in Barcelona karnesi

2008’de Sevilla’dan transfer olduğu Barcelona’da 23 kupa kaldıran Sambacı, altı La Liga ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona formasını toplam 391 kez giyen Alves, 21 gol kaydetti. Brezilyalı, Pep Guardiola ve Luis Enrique yönetiminde; Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Neymar, Luis Suarez ve Lionel Messi gibi yıldızları bünyesinde barındıran kadroların bir parçasıydı.