Arjantinli Julian Alvarez, Atletico Madrid hâlâ izin vermese de ayrılık hayali kurmaya devam ediyor. Ancak bu kez yeni olan, toplantıların yeniden başlamış olması. Londra'da ise golcüyü sabırsızlıkla bekleyen biri var.

Reklam

İspanyol "El Nacional" gazetesinin haberine göre Julian Alvarez, Atletico Madrid'den ayrılığını görüşmek üzere iki yeni toplantıya katıldı. Julian Alvarez, ortam değiştirmeyi düşünmeye devam ediyor.

Julian Alvarez, zorlu geçen bir yazın ardından yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyor. Dünya Kupası'ndaki mesaisinin yanı sıra tüm odağı Atletico Madrid'den ayrılmaya yönelikti ve başka bir yerde yeni bir maceraya atılma isteğini açıkça ortaya koymuştu.

Hazırlık dönemindeki açıklamaları ve tavırları da bunu açıklıyor. Hatta bazıları onun depresyonda olabileceğini bile öne sürmüştü.

Arjantinli yıldızın Wanda Metropolitano'dan ayrılıp tercihi olan Barcelona'ya katılmak için elinden gelen her şeyi yaptığı inkâr edilemez. Ancak hepimizin hatırladığı gibi, Enrique Cerezo'nun doğrudan bir rakibi güçlendirmeyi reddetmesi nedeniyle bu mümkün olmadı.

Reklam Reklam

Bu nedenle River Plate ve Manchester City'nin eski oyuncusu hâlâ Diego Simeone'nin yönetiminde forma giyiyor ve en iyi seviyesinden uzak olsa da ilk 11'deki yerini yeniden kazandı.

Related Topics

Bu durum pek çok takımın Julian Alvarez'e olan ilgisini sürdürmesine engel olmasa da Raphinha'nın üstün performansı ve Gabriel Jesus'un Barcelona'ya yaptığı katkılar göz önüne alındığında Atletico Madrid yönetimi onu çoktan unutmuş görünüyor.

Üstelik Joan Laporta, Atletico Madrid yönetiminin fikrini değiştirmediğini ve 2000 doğumlu golcünün ayrılmasına izin vermek için hâlâ astronomik bir bedel talep ettiğini biliyor.

Reklam

Söz konusu bedel yaklaşık 500 milyon euro. Bu fahiş bir rakam, ancak kulüp yabancı bir takıma transferi değerlendirebilir. Mikel Arteta'nın hedefindeki isimlerden biri olan Julian'a Arsenal de yeniden ilgi duymaya başladı.

Bu yaz kulüp, oyuncunun menajerleriyle temas kurmuş, menajerler de oyuncunun yalnızca Barcelona formasını giymek istediğini açıkça belirtmişti. Ancak şimdi Alvarez, Londra'ya transferi düşünebilir.

Reklam

Çünkü orada kendisine daha yüksek bir maaş ve daha da önemlisi tüm kupalar için mücadele etme şansı garanti edilecek. Katar'da Dünya Kupası'nı kazanan oyuncunun talep ettiği de tam olarak bu.

Julian'ı Arsenal'e kazandırmak için toplantılar çoktan yapıldı. Arsenal'in birçok temsilcisi, Julian ve menajerleriyle yüz yüze görüşmek için İspanya'nın başkentine gitti ve transferi tamamlamak amacıyla ocak ayında resmi bir teklif yapabilirler.

Reklam

Emirates Stadı'nda Viktor Gyökeres'ten memnun değiller. "The Athletic" gazetesinin aktardığına göre Alvarez'in, Arsenal'in yeni 9 numarası olması için Arteta'nın tercihi olduğu söyleniyor.

Arsenal, Alvarez'i Arteta'nın projesi için ideal golcü olarak görüyor. Hızlı ve zeki bir oyuncu olan Alvarez, topsuz alanda iyi hareket ediyor, yarım fırsatları bile gole çevirebiliyor ve hücumda birden fazla pozisyonda oynayabiliyor.

Reklam

Arteta, Manchester City günlerinden bu yana Arjantinli oyuncunun değerini çok iyi biliyor ve onun Arsenal'e Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ihtiyaç duyduğu kalite sıçramasını sağlayabileceğine inanıyor.

Öte yandan Alvarez, Atletico'da memnuniyetsizlik yaşıyor. Takımdaki projesinin sona geldiğini ve kendisine yeniden tutku ve heyecan kazandıracak yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğunu hissediyor.