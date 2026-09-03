Real Betis başkanı Ángel Haro, kulübünün transfer döneminin son gününde Faslı Abdessamad Ezzalzouli için büyük bir teklif aldığını, ancak Endülüs ekibinin bu teklifi reddederek oyuncuyu kadrosunda tutmaya karar verdiğini açıkladı.

Transferin gerçekleşmesi, Katalan kulübünün Faslı oyuncunun ekonomik haklarının yaklaşık yüzde 20'sini elinde bulundurması sebebiyle Barcelona'ya önemli bir mali gelir sağlayacaktı.

Haro, kulübün transfer dönemindeki faaliyetlerini değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, Betis'in hesaplarını dengeye kavuşturmak için büyük bir satış işlemi gerçekleştirmesi gerektiğini belirtirken, transfer dönemi boyunca bazı oyuncuların ayrılığının gündemde olduğuna dikkat çekti.

Betis başkanı, Katalan gazetesi "Sport"un öne çıkardığı ifadelerinde şunları söyledi: "Başka bir oyuncunun daha ayrılmasını istiyorduk, ancak oyuncular ayrılmak istemediklerini söylediğinde yapabileceğimiz bir şey yok, çünkü saygı gösterilmesi gereken sözleşmeleri var."

Şöyle devam etti: "Hesaplarımızı dengeye kavuşturmak için büyük bir satış işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Takımın maaşlarıyla ilgili işletme giderlerimiz var ve bu kadroyu korumak, sadece sekizinci ile on beşinci sıralar arasında rekabet etmekle yetinmemek istiyorsak olağan gelirler bunları karşılamaya yetmiyor."

Son gün Ezzalzouli için teklif

Haro, fırsatın gerçekten transfer döneminin son gününde geldiğini, Betis'in Ezzalzouli'yi satmak için büyük olarak nitelediği bir teklif aldığını açıkladı.

Şöyle konuştu: "Transfer döneminin son gününde oyuncu için büyük bir satış işlemi gerçekleştirme fırsatı vardı."

Ancak Endülüs kulübü, oyuncudan vazgeçmek için istediği ve 60 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın olan değere ulaşılmadığından teklifi reddetmeye karar verdi.

Haro şunları açıkladı: "Son günde serbest kalma bedeline yakın bir meblağ talep edilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Teklif istenen rakama ulaşmadı, bu yüzden özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığımız bir sezonda Ezzalzouli'yi takımda tutmaya karar verdik."

Şunları da ekledi: "Belki planlamada bir ayrılıktan ya da büyük bir satış işleminden mahrum kaldık, ancak sonunda Ezzalzouli için sunulan teklifin yeterli olmadığını gördük. Kararın doğru olup olmadığını ileride göreceğiz. Oyuncu harika bir sezon geçirirse, onu elde tutma kararı isabetli olacaktır."

Betis başkanı, transfer döneminin son gününde teklifi sunan kulübün kimliğini açıklamadı; ancak daha önceki basın haberleri bunun Everton olduğunu belirtmişti.

Barcelona mali fırsatı kaçırıyor

Betis'in 24 yaşındaki Faslı oyuncuyu elinde tutma kararıyla birlikte, Barcelona muhtemel transferden mali gelir elde etme fırsatını kaybetti; zira Katalan kulübü oyuncunun ekonomik haklarının yaklaşık yüzde 20'sine sahip.

Barcelona, Real Betis'in en öne çıkan isimlerinden biri olan oyuncunun transferi için sunulan teklifin mali karşılığının beşte birini alacaktı; ancak Endülüs kulübü onu kadrosunda tutma kararıyla tutumunu netleştirdi.

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