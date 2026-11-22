Barcelona, felaket gibi geçen ilk yarının ardından Spotify Camp Nou'da Villarreal'i 3-2 mağlup etti. Devreyi 0-2 geride kapatan Hansi Flick'in ekibi, ikinci yarıdaki taktik hamleleriyle La Liga'daki liderliğini korudu.

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Barcelona, Camp Nou'da iki farklı geriden gelip disiplinli Villarreal'i 3-2 yenerek büyük bir direnç gösterdi. İlk yarı Hansi Flick için taktik açıdan kâbusa dönüştü; Barcelona, yedi dakika içinde 2-0 geriye düştü. Villarreal, Tajon Buchanan ve Tolu Oluwaseyi'nin erken golleriyle Barcelona'nın önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşlukları acımasızca değerlendirdi. Topa %70 oranında sahip olan Barcelona ise devre arasına kadar Villarreal'in derinde kurduğu savunmayı aşacak hücum etkinliğini gösteremedi.

Barcelona'nın geriden oyun kurma şeklini değiştirmesiyle maçın seyri ikinci yarıda tamamen değişti. Pedri'nin hazırladığı pozisyonu 57. dakikada gole çeviren Gerard Martin takımına umut verdi. Kısa süre sonra Lamine Yamal'ın etkili oyunu sonucunda Fermin Lopez eşitliği sağladı. Barcelona'nın baskısı sonunda konuk takımın savunmasını hataya zorladı ve Pau Navarro 67. dakikada topu kendi kalesine gönderdi. Villarreal'in maçın sonlarında bir oyuncusu kırmızı kart görse de Barcelona o ana kadar geri dönüşünü tamamlamıştı. Maçı 30 şut ve 3,27 beklenen gol (xG) değeriyle bitiren Barcelona, ikinci yarıda üstün bir performans sergiledi.

Kaleci ve savunma

Joan Garcia - 5/10

Savunma hattının önde kurulması nedeniyle maçın başında zor durumda kalan kaleci için güç bir öğleden sonraydı. İlk yedi dakikada gelen iki golde yapabileceği pek bir şey yoktu. Villarreal'in kaleyi bulan iki şutu da ağlarla buluştuğu için maçı kurtarış yapamadan tamamladı.

Eric Garcia - 6/10

İlk bölümde Oluwaseyi'nin hareketliliği karşısında zorlandı ancak Barcelona kontrolü ele aldıkça oyuna daha fazla ağırlık koydu. İkinci yarıda hücumdan savunmaya geçişleri daha iyi yönetti. Skoru korumak amacıyla 84. dakikada yerini Jules Kounde'ye bıraktı.

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Gerard Martin - 8/10

Geri dönüşü başlatan maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. 57. dakikadaki golünde ceza sahasına doğru zamanda girerek Pedri'nin pasını gole çevirdi. Savunmada ise Villarreal'e ikinci yarı boyunca şut şansı tanımayan hattın parçasıydı ve taktik değişimde kilit rol oynadı.

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Joao Cancelo - 6/10

Cancelo'ya özgü bir performanstı. Hücum bölgesinde sürekli tehdit oluşturdu ve Barcelona'nın toplam 25 ortasına katkı sağladı. Ancak hücuma dönük pozisyon alışı, Villarreal'in maçın başındaki hızlı kontra atakları sırasında savunmadaki istikrarsızlığı artırdı.

Orta saha

Frenkie de Jong - 7/10

Takımın temposunu belirleyen De Jong, Barcelona'nın 620 pas yapmasında kilit rol oynadı. Takımı 0-2 gerideyken baskı altında sakin kaldı; pas trafiğini sürdürüp galibiyet için öne çıkan orta sahanın düzenini korudu.

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Fermin Lopez - 8/10

Enerjik ve belirleyiciydi. Fermin, ceza sahasına sonradan girme becerisini göstererek 61. dakikada kritik beraberlik golünü attı. Oyundan çıkmadan önce, 68. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü; bu pozisyon savunmaya katkısını da ortaya koydu.

Pedri - 8/10

Takımın yaratıcılık merkeziydi. Geri dönüşü başlatan Martin'in golünün asistini yaptı ve Barcelona'nın 30 şutluk performansında başlıca rolü oynadı. Hatlar arasındaki oyun görüşü, Villarreal'i maçta kalabilmek için 20 kez araya girmeye zorladı.

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Marc Bernal - 7/10

Ön libero rolünde disiplinli bir performans sergiledi. Barcelona, Villarreal'i kendi yarı sahasına hapsettiği sırada Bernal topla sık sık buluştu. Savunma dörtlüsünü korumak için yorucu bir mesai harcadıktan sonra 80. dakikada sarı kart gördü ve uzatma dakikalarında yerini Gavi'ye bıraktı.

Hücum

Karim Adeyemi - 6/10

Hızı Villarreal savunmasını genişletmekte işe yaradı ancak takım arkadaşlarının bitiriciliğini gösteremedi. Barcelona'nın sürekli baskısına katkı sağladıktan sonra Flick'in merkezde daha fazla yaratıcılık arayışıyla 68. dakikada yerini Dani Olmo'ya bıraktı.

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Lamine Yamal - 8/10

23. dakikada erken bir sarı kart görmesine rağmen genç oyuncu zaman zaman durdurulamazdı. Fermin'in beraberlik golünün asistini yaptı. Sürekli yaptığı driplingler Villarreal'in sol kanadını geriye çekilmeye zorlayarak galibiyet golü için alan açtı.

Raphinha - 7/10

Kaptan, çalışkanlığıyla örnek oldu. Gol atamasa da topsuz koşularıyla savunmacıları yerlerinden çıkararak Lopez ve Martin gibi oyuncuların hatlar arasındaki boşluklardan yararlanmasını sağladı. 76. dakikada takıma taze güç katmak amacıyla oyundan alındı.

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Yedekler ve teknik direktör

Dani Olmo - 6/10

68. dakikada oyuna girerek baskının sürmesine yardımcı oldu. Topla güven veren oyunu, Villarreal'in beraberlik aradığı son yirmi dakikayı Barcelona'nın yönetmesine katkı sağladı.

Anthony Gordon - 6/10

Adeyemi'nin yerine, doğrudan kaleye yönelen farklı bir tehdit oluşturması için oyuna girdi. Son bölümde Villarreal'in beklerini meşgul etti.

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Jules Kounde - Puan yok

Üç puanı korumak için 84. dakikada yapılan geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.

Gavi - Puan yok

Galibiyetin kalan saniyelerini tamamlamak üzere 91. dakikada Bernal'in yerine oyuna girdi.

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Hansi Flick - 7/10

Flick, devre arasında yaptığı değişiklikler için büyük övgüyü hak ediyor. Felaket gibi bir başlangıcın ardından paniğe kapılmadı. Bunun yerine takımının top kaybı sonrası baskısını geliştirerek Villarreal'i bunaltmasını ve Pau Navarro'nun kendi kalesine gol atmasına yol açmasını sağladı.