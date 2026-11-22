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Villarreal ile Barcelona arasında karşılıklı açıklamalar geldi. İki takım, bugün öğleden sonra Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Yedi sarı ve iki kırmızı kartın çıktığı, sert geçen mücadeleyi Barcelona kazandı. Hakem kararlarının yol açtığı tartışmaların ise önümüzdeki saatlerde sürmesi bekleniyor.

Konuk ekip, Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi'nin golleriyle önce öne geçti. Ancak ikinci yarıda Barcelona'nın geri dönüşüne engel olamadı ve Gerard Martin ile Fermin Lopez'in golleriyle üstünlüğünü kaybetti. Ardından stoper Pau Navarro'nun kendi kalesine attığı gol geldi.

Barcelona için büyük önem taşıyan bu galibiyet, Real Madrid'le arasındaki üç puanlık farkı korumasını sağladı. İkinci sıradaki rakibinin önünde kalan Barcelona, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Sabah Futbol Klubu deplasmanında oynayacağı maça da en iyi şekilde hazırlanma fırsatı buldu.

Onuncu sırada kalan Villarreal ise maçın ardından hakemin yönetimini ve özellikle Barcelona oyuncularının sahadaki davranışlarını eleştirdi.

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Rakibine yönelik sert sözler söyleyen isim Santi Comesana oldu. Dazn'a konuşan Comesana, "Barça'nın ilk golü bizi psikolojik olarak yıktı. Gulacsi topa dokunmadı bile ama hakem korner verdi. Bernabeu'da da aynısı oldu. Barcelona ve Real Madrid'in hakemler üzerinde kurduğu baskı çok büyük. İlk yarıda Barça'dan yedi oyuncu hakemin etrafını sarıp itiraz etti ve bu fark yarattı. İkinci yarıda da art arda dört faul çaldı; kararlar oldukça tartışmalıydı" dedi.

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Pedri, eleştirilere hemen yanıt verdi. "Hakem üzerinde her zaman baskı olur, bunu yalnızca biz yapmıyoruz. Bence Moleiro oyundan atılmalıydı ama hakemi eleştirmek istemiyorum. Hakemlik yapmak zor" ifadelerini kullandı.

Maçı geride bırakan Barcelona, artık yazın belirlediği hedeflere ulaşmak açısından kritik görülen önündeki karşılaşmalara odaklanabilecek. Kulüp, ayrılıkların yoğun yaşanabileceği kış transfer dönemi öncesinde durumu sakin bir şekilde değerlendirme fırsatı da bulacak.

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Örneğin, teknik direktör Hansi Flick'in bugün de forma vermediği Alejandro Balde, daha fazla oynama süresi bulabileceği bir takıma gitmeyi değerlendiriyor. Juventus da oyuncuyu izlemeye başladı. Alman teknik direktörün kadro tercihinde geriye düşen ve bugün yalnızca uzatma dakikalarında oyuna giren Gavi'nin ayrılığı da mümkün. Ocak ayında ne olacağı görülecek. Barcelona ise şimdilik üç puanın ve La Liga ile Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste dördüncü galibiyetinin tadını çıkarıyor.