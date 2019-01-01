Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'ya kötü bir başlangıç yapan Barcelona, 6.hafta maçında Villarreal'i ağırlıyor.

'ya oldukça kötü bir başlangıç yapan , son iki maçından galibiyetle ayrılan 'i ağırlıyor.

24 Eylül Salı günü oynanacak Barcelona - Villarreal karşılaşması TSİ 22:00'de başlayacak.

Barcelona'nın ünlü stadyumu Nou Camp'ta oynanacak karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelede 33 yaşındaki hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea düdük çalacak.

Katalanlar, Messi ve Suarez'in sakatlıklarıyla başladığı yeni sezonda oynadığı 5 maçta 7 puan toplayabildi.

Barcelona'da sakatlığını atlatan , Şampiyonlar Ligi'ndeki ve La Liga'daki Granada karşılaşmalarında oyuna sonradan girdi. Diğer yandan 16 yaşındaki genç yıldız Anssumane Fati'nin performansı ise dikkat çekti.

İlk iki maçından 1 puan alabilen Villarreal ise beraberliği sonrası 2 galibiyet daha alarak puanını 8'e çıkardı.

Haberin devamı aşağıda

Uzun süren sakatlıkların ardından Villarreal'de yeniden kendini bulan Santi Cazorla oynadığı 5 lig maçında 3 gol ve 2 asist yaparak 5 gole doğrudan katkıda bulundu.