Barcelona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
La Liga'ya oldukça kötü bir başlangıç yapan Barcelona, son iki maçından galibiyetle ayrılan Villarreal'i ağırlıyor.
24 Eylül Salı günü oynanacak Barcelona - Villarreal karşılaşması TSİ 22:00'de başlayacak.
Barcelona'nın ünlü stadyumu Nou Camp'ta oynanacak karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelede 33 yaşındaki hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea düdük çalacak.
Katalanlar, Messi ve Suarez'in sakatlıklarıyla başladığı yeni sezonda oynadığı 5 maçta 7 puan toplayabildi.
Barcelona'da sakatlığını atlatan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund ve La Liga'daki Granada karşılaşmalarında oyuna sonradan girdi. Diğer yandan 16 yaşındaki genç yıldız Anssumane Fati'nin performansı ise dikkat çekti.
İlk iki maçından 1 puan alabilen Villarreal ise Real Madrid beraberliği sonrası 2 galibiyet daha alarak puanını 8'e çıkardı.
Uzun süren sakatlıkların ardından Villarreal'de yeniden kendini bulan Santi Cazorla oynadığı 5 lig maçında 3 gol ve 2 asist yaparak 5 gole doğrudan katkıda bulundu.