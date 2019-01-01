Barcelona, Victor Valdes'i görevinden aldı

Barcelona U19 takımını çalıştıran Victor Valdes'in görevine son verildi.

'nın eski kalecisi Victor Valdes, kulübün U19 takımının başındaki görevinden alındı.

Marca’ da yer alan haberde, Valdes'in kulüpte Gençlik Bölüm Başkanı olarak görev yapan Patrick Kluivert ile ciddi görüş ayrılıkları ve tartışmalar yaşadığı, bu yüzden görevine yalnızca üç ay boyunca devam edebildiği belirtildi.

Kluivert ile idari konularda anlaşamayan Valdes’in, kimseye danışmadan kendi kendine kararlar aldığı bilgisi de haberde yer aldı.