Barcelona ile sponsoru Nike arasındaki ilginç gerçek ortaya çıktı

1998'den bu yana devam eden sponsorluk anlaşmasının bugünü ve geleceği soru işaretleriyle dolu.

Spor dünyasının en önemli markalarından ikisini buluşturan Barcelona Nike'ın forma sponsorluğu anlaşmasının 2016'dan bu yana bir sözleşemeye bağlı olmadığı ortaya çıktı. 1998'den bu yana süren birlikteliğe dair 2016'da sona ererken, milyonlarca euroluk anlaşmaya rağmen iki taraf henüz yeni bir sözleşmeye imza attı.

Mayıs 2016'da başkanlığını Josep Maria Bartomeu'nun yaptığı Barcelona iki taraf arasındaki anlaşmanın 2028'e dek sürecek yeni bir birliktelik için anlaşmaya varıldığı ve yeni sözleşmenin taraflarına arasındaki anlaşmanın sona erdiği 2018 yılında imzalanacağı açıklanmıştı.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Nike, Katalan devine yılda 105 milyon euro ödemeyi kabul ederken, bu ücretin birçok değişkene göre yılda 155 milyon euro'ya kadar çıkabileceği ifade edilmişti.

Laporta görüştü ama sonuç çıkmadı

İki taraf arasındaki müzakere sürecine dahil olanlara göre bu anlaşma 2016'da kulübe sıcak para girişine ihtiyaç duyan Barcelona için Nike tarafından yapılan bir iyilikti. Buna rağmen sözleşmenin imzalanması için kararlaştırılan süre olan Temmuz 2018'de iki taraftan kaynaklanan bazı görüş ayrılıkları nedeniyle imzalar atılamadı.

İki taraf da pandemiden önce bir noktada uzlaşıp, bu birlikteliği resmiyete dökme niyetinde olsa da koronavirüs bütün bu planları alt üst etti. Nike yöneticileri Mart 2021'deki başkanlık seçiminden çıkacak sonucu da beklerken, görüş ayrılıkları bazı gerilimlere de neden oldu.

Barcelona'ya yakın kaynaklar başkan Joan Laporta'nın Nike ile sözleşmeyi resmiyete dökmek için bir araya gelse de iki taraf şu ana dek anlaşamadı.

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