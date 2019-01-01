Barcelona ve Real Madrid Milan Skriniar yarışında

İki ezeli rakip, Inter'in başarılı stoperini transfer etmek için rekabete girecek

Skriniar, formasıyla gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topluyor.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre ve , başarılı stoperin transferi için sıkı bir yarışa girecek.

Slovak savunmacı için özellikle Barcelona'nın yoğun girişimleri olsa da Katalan kulübü transferde aşama kaydedemedi.

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Habere göre Milano ekibi daha önce 60 milyon euro civarı teklifleri geri çevirmişti.

Ancak çok daha büyük bonservis bedelleri ödeyecek gücü olan iki dev kulübün transfer yarışına girmesi Inter'in fikrini değiştirebilir.

Milan Skriniar, bu sezon Inter formasıyla görev aldığı 16 resmi maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı.