Barcelona ve Real Madrid krizden yüzde 49'luk Bayern Münih formülüyle çıkmayı planlıyor

Pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik tablonun da etkisiyle en büyük efsanesi Lionel Messi'yi elinde tutamayan ve hem kadro anlamında hem de mali anlamda yeniden yapılanma adımları atan Barcelona, sürpriz bir hamleyi değerlendirmeye aldı.

İspanyol basınına göre Katalan ekibi yüzde 49'unu şirketlere devredebilir.

ABC'de yer alan habere göre daha önce Süper Lig projesinde birlikte hareket eden Real Madrid ile Barcelona, bu projede de el ele verebilir. Habere göre PSG ve Manchester City gibi bol paralı kulüplerle rekabet etmenin yollarını ayıran iki İspanyol takımı, özel sermayenin kulübe girişinin önünü açmak için çeşitli yollar arıyor.

Bayern Münih formülü

Kulübün sahibi olduğu mülklerin yüze 49'unu özel şirketlere devretmek kulüp üyelerinin onayına sunulması gereken bir adım olarak görünürken, olası referandumda kulüp üyelerinin buna onay verip vermeyeceği de tartışma konusu oldu.

Henüz fikir aşamasında olan projeyi ortaya çıkaran isim ise Barcelona CEO'su Ferran Reverter oldu.

Son dönemde Real Madrid yönetiminin de bu fikri incelediği kaydedilirken, kulübün yüzde 51'inin hala yönetim kurullarının yetkisinde kalacak olması büyük bir ekonomik getirinin yanında yönetim kurullarının söz hakkını da koruyacak.

Bayern Münih gibi bazı kulüplerin zaten kullandığı bu sistem Almanya'da sadece Alman şirketler tarafından desteklenme şartı taşıyor.

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