Girona kulübü, devam eden yaz transfer döneminde birçok kulübün kadrosuna katmaya çalıştığı Faslı oyuncusu İzzeddin Ounahi için açık artırmayı başlattı.

İzzeddin Ounahi, Fas ile Dünya Kupası'na katıldıktan sonra birkaç haftalık dinlenmenin tadını çıkarmasının ardından Girona'ya döndü.

Orta saha oyuncusu, geleceği hâlâ belirsizliğini korurken takıma yeniden katıldı.

Faslı milli oyuncu, önümüzdeki haftalarda Katalan kulübünün transfer piyasasındaki en dikkat çekici isimlerden biri olarak yer alacak.

Geçen sezon sergilediği üstün performans ve Dünya Kupası'nda yakaladığı çıkış, gerek İspanya Ligi'nde gerekse dışında birçok kulübün ilgisini artırdı; Fas Milli Takımı'nın vazgeçilmez bir oyuncusu olması nedeniyle bu kulüpler onun durumunu izlemeyi sürdürüyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, son birkaç haftada orta saha oyuncusunun adının İspanya Ligi'nden birçok kulüple anıldığını, Villarreal ve başka kulüplerin ilgili taraflar olarak zikredildiğini, öte yandan oyuncuya yakın kaynakların Barcelona ve Real Madrid'in kendisini transfer etme olasılığını sorduğunu aktardığını, ancak bu sorgulamaların hiçbirinin şu ana dek resmi bir teklifle sonuçlanmadığını belirtti.

Ajax, transferi bitirmeye en yakın görünen kulüplerden biriydi, ancak Hollandalı kulüp Girona'nın mali talepleri ve Faslı milli oyuncuyu transfer etmek için yaşanan yoğun rekabet nedeniyle yarıştan çekildi.

Girona, Ounahi'nin en önemli varlıklarından biri olduğunun farkında ve onun ayrılığını her fiyata kolaylaştırmaya niyeti yok; tüm işaretler orta saha oyuncusunun ikinci ligde kalmasının uzak bir ihtimal olduğunu gösterse de kulübü, kendisine olan yüksek talebin tüm taraflara mali açıdan tatmin edici büyük bir transferin tamamlanmasına katkı sağlamasını umuyor.

Bu arada Ounahi sessizce Girona ile antrenmanlara döndü ve geleceği yazın en büyük soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor; ancak durumu netleşene kadar Faslı oyuncu, futbol kariyerinin bir sonraki bölümünün kendisine neler saklayacağını öğrenmeyi beklerken yeniden Girona formasını giyiyor.